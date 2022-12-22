Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила скорректировать идею сенатора Андрея Клишаса о запрете на удаленную работу из-за границы по списку профессий. «Вот если у человека в дипломе записана такая профессия, неважно, где он работает, его лишить такого права, – на мой взгляд, это неправильный подход», – сказала она журналистам. По ее мнению, правильнее сделать некий реестр компаний, организаций и должностей, которые могут влиять на информационную и коммерческую безопасность. Вводить подобный запрет по принципу профессии как таковой, например, в сфере IT-технологий, было бы неверно, уверена она. А не так: давайте, если он айтишник, запретим работать на удаленке. Нет, так, на мой взгляд, делать нельзя. Мы наоборот должны всячески поддерживать IT-отрасль», – отметила спикер СФ.

Ранее на этой неделе в «Единой России» разъяснили, какой будет поправка в Трудовой кодекс, которая может запретить россиянам работать из-за границы. «Смысл будет в том, что не будет допускаться заключение трудового договора или соглашения к трудовому договору об удаленной работе для лиц, которые по российскому налоговому законодательству не являются резидентами РФ, и по списку специальностей, который будет определен правительством», — сказал журналистам замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. По его словам, касаться это будет специалистов, которые работают в оборонной сфере, обеспечении системы безопасности, финансовом секторе и других отраслях. Весь список он не перечислил.