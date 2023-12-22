Китай обнародовал ряд новых мер по ограничению расходов и контента в онлайн-играх, что привело к снижению стоимости Tencent примерно на $54 млрд. Главный игровой регулятор Пекина в пятницу опубликовал проект правил, в целом направленных на пресечение практики, которая побуждает игроков тратить больше денег и времени онлайн. Среди прочего, они включают запрет на вознаграждение за частые входы в систему, принудительные дуэли игроков и расплывчатый запрет на любой контент, который считается нарушающим государственную тайну. Масштабные ограничения, которые, вероятно, удивили игроков отрасли и инвесторов, свидетельствуют о том, что Китай готовится к новому раунду ограничеений для крупнейшего в мире рынка мобильных игр. В результате Акции Tencent упали на целых 16% — это самое большое внутридневное падение с 2008 года, в то время как акции конкурента NetEase упали на 28%. Бумаги Nexon, которая получает часть своих доходов из Китая, упали на 8%. Акции Bilibili, сервиса социальных сетей, популярного среди геймеров, упали на 6,1%.