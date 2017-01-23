Китай создал фонд объемом $14,56 млрд для поддержки инвестиций в сфере IT. Новая организация призвана помочь сделать страну основным игроком в сфере информационных технологий. Первую часть финансового обеспечения в размере 30 млрд юаней фонд получил от крупных банков и телекоммуникационных фирм. В начале 2017 года Китай заявил о планах вложить 1,2 трлн юаней в развитие информационной инфраструктуры до 2018 года.