Uber взял на должность главного инженера Амита Сингхала, создателя поискового алгоритма Google, сообщает Techcrunch. В новой компании Сингхал будет возглавлять отделы Maps и Marketplace, заниматься созданием алгоритма для беспилотных автомобилей и консультировать генерального директора Трэвиса Каланика и вице-президента Энтони Левандовски по вопросам разработки.

До того, как появилось объявление о новой должности, последней новостью о Сингхале был его уход из Google, где он работал 16 лет. Тогда в своем прощальном письме он сообщил, что покидает компанию, чтобы больше времени проводить с семьей, заниматься благотворительностью и пытаться определиться со своим будущим. Теперь, почти год спустя, Сингхал решил вернуться к работе в сферу IT — на этот раз в более молодую компанию.

Амит рассказывал, что его заинтересовала степень сложности работ в Uber. «В этой компании сталкиваются с одними из самых сложных вопросов в информационных технологиях, которые я видел за всю свою 25-летнюю карьеру. Такие проблемы интригуют гика — ему дают головоломку, которую нельзя бросить; загадку, которую он должен разгадать», — объяснил Сингхал.