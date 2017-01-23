Моя заметка на «Роем!», касающаяся нового законопроекта о телемедицине, одобренного Правительством России, собрала множество комментариев, скептически оценивающих перспективы практического применения телемедицины в России.

Джигсо: «Кстати, любопытно, а какие вообще болезни можно таким образом вылечить, не ходя к врачу? Что ни возьми — надо и анализы, и осмотр. Нынешний уровень техники не позволяет пока.»

Seo: «Впервые телемедицину на постсоветском пространстве стал практиковать Кашпировский. Все эти незабываемые прикоснитесь рукой к экрану. А у нас будут справки для откоса от работы с доставкой на дом развозить и лечить по компьютеру, чтобы вообще ничего не осталось от текущей медицины»

Алик Алик: «С введением хипстерский телемедицины будет вообще электронное шапито. Как бы горло по скайпу смотреть не очень удобно, слушать хрипы через планшет тоже. Через хипстерское похабэ приложение они тоже не будут работать.»

На сайте «Доктор на работе» врачи также высказали критическое отношение к телемедицине.

Дерматовенеролог Сергеев А.Ю.: «Адепты подобной модели телемедицины – это малокультурные люди, далекие от медицины вообще.»

Онколог Якубов В.В.: «Телемедицина в плане консультация „врач-врач“- очень возможно. В плане „пациент-врач“ - простите, полная ерунда. И чем больше будешь знать, тем менее уверен будешь в правильности „диагноза-на-расстоянии“.»

Врач общей практики Ширяева И.В.: «Поставить диагноз не потрогав, не пощупав, не послушав, не увидев (ухо, гл. дно, легкие, сердце, живот). Ну, не знаю»

Такая критика мне напоминает один из тезисов противников запуска железных дорог в России в середине 19 века. «Как же паровоз пройдет по лесу-то, ерунда!» — говорили они. Оказалось, что достаточно вырубить просеку и проложить рельсы. То есть недоверие и скептицизм рождены непониманием.

Представим себе, что законопроект принят, телемедицинская платформа «Доктор на работе» стала законной и пациенты через партнеров платформы (среди которых могут быть и банки, и сотовые операторы, и социальные сети, и поисковики – то есть, у кого есть миллионы лояльных клиентов) стали обращаться к врачам.

Какие формы обращений станут доказательством эффективности телемедицины и посрамят критиков? За основу я беру западный опыт, прежде всего, США и Европу.

1. Консультации с постоянным лечащим врачом. Пациенты любят звонить или писать своему постоянному лечащему врачу через WhatsApp/Viber. Особенно беременные и мамы маленьких детей своим гинекологам и педиатрам/неонатологам. В нынешней модели медицины врач никак не может взять за это деньги, по сути отвечает на мелкие вопросы бесплатно. С телемедициной врач может согласиться отвечать только через приложение или сайт, где пациент сможет платить, а врач законно получать деньги. Вопросы здесь, как правило, касаются уточнения рекомендаций, данных во время очного визита: Сколько таблеток пить в день? Можно ли начать заниматься спортом? Если ребенок плачет уже час, стоит ли прямо сейчас приехать к вам?

2. Хронические больные. Существует множество заболеваний, где диагноз уже поставлен, визиты к врачу в рамках ОМС случаются не чаще раза в несколько месяцев, а вопросы возникают регулярно, особенно при изменении показателей жизнедеятельности. Пример – диабет. Что если уровень сахар вырос, а пациенту нужно идти на работу, где не будет возможности следить за сахаром? Или подходит ли данный продукт для ежедневного питания или лучше заменить? Сейчас пациенты вынуждены узнавать об этом у знакомых или на форумах в интернете. Телемедицина позволит пациенту законно платить, а врачу получать деньги за такие ответы.

3. Расшифровка анализов. Случалось ли вам прийти к врачу, пройти осмотр, получить направление на анализы, а затем опять стоят в очереди, чтобы получить расшифровку анализов и рекомендации по лечению уже без осмотра? Сейчас рекомендации по почте незаконны, но с принятием закона вам не придется второй раз идти к врачу – онлайн постановка диагноза и направление рекомендаций по лечению, в том числе электронных рецептов, станет законной.

4. Второе мнение. Одна из самых частых причин смерти в России – это онкологические заболевания. При диагностике заболевания и определении тактики лечения ключевое значение играет диагностика. Прежде всего, гистология, то есть анализ частички предполагаемой опухоли. Допустим, у вас на руках все анализы, снимки, и ваш лечащий врач говорит, что рака нет. Стоит ли доверять ему или лучше отправить все эти анализы более опытному врачу, чтобы он сделал свой вывод? Это называется «второе мнение». Сейчас такое второе мнение может быть осуществлено только при личном визите к врачу, хотя вместо осмотра вас он будет смотреть лишь результаты анализов (есть исключения, но мы говорим о ситуации, когда спор именно об анализах). Телемедицина позволит отсканировать все документы и отправить для получения второго мнения онлайн.

5. Электронные рецепты. Сейчас, по закону, все, кто при имеющемся диагнозе, должен регулярно получать рецепты от врача (онкология, диабет, кардио и т.д.), вынуждены стоят в очереди часами только для того, чтобы получить очередной рецепт, без осмотра (диагноз уже есть, состояние не изменилось). Телемедицина позволит получить рецепт онлайн, экономя время врача и пациента.

6. Передача данных о состоянии здоровья. Существует множество приборов (браслеты, футболки, датчики под кожей), которые теоретически могут передавать информацию о состоянии вашего организма напрямую вашему врачу, чтобы он мог отслеживать показатели и в случае проблем сразу связываться с вами, давать рекомендации или приглашать на прием. Сейчас это незаконно. Телемедицина позволит таким инструментам стать эффективной заменой регулярных рутинных анализов и ожидания в очереди в кабинет врача.

7. Удаленная психиатрическая помощь. Большинство пациентов, которым требуется психиатрическая помощь, по исследованиям, не хотят видеть врача вживую. Поэтому сейчас они всячески избегают личного визита. Вот почему, например, в США, большинство визитов психиатров к пациентам осуществляется онлайн. Это один из примеров того, как весь комплекс диагностики и лечения в одной нозологии может быть перенес в телемедицину.

8. Пациенты, проживающие вдалеке от медицинских пунктов. Если скорая помощь едет до пациента час, а ближайший врач находится в 50 км, то пациенты часто отказываются от визитов к врачу, предпочитая самолечение. В этом случае телемедицина выступает альтернативой не традиционной медицине, а возможностью заменить дремучее самолечение в деревнях и маленьких городах, где нет специалистов по узким заболеваниям или нет врачей совсем.

9. Экстренная помощь. Часто при экстренном случае вопрос спасения жизни решается за минуты, а скорая помощь едет намного дольше, но сейчас врач по телефону не может давать инструкции близким больного, как следует поступать, не может собирать анамнез, не может рекомендовать срочно принять какие-либо препараты. Телемедицина позволит операторам-врачам скорой помощи повышать шансы на спасение жизни пациента в то время, пока скорая помощь еще в пути.

10. Отслеживание врачом состояния больного. Сейчас врач не может позвонить больному и собрать информацию о его состоянии, если больной сам не является к нему в кабинет, а остается дома и надеется на чудесное выздоровление. Максимум, что врач может сделать законно, это позвонить и пригласить на прием. Телемедицина позволит отслеживать состояние даже тех больных, кто отказывается встречаться с врачом по каким-то причинам, но нуждается в помощи.