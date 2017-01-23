Фонды группы Baring Vostok и Vostok Emerging Finance инвестировали около $20 млн в стартапы «Рево» и «Сорсдата», предоставляющие интернет-магазинам сервисы по предоставлению рассрочки на приобретение товаров, говорится в сообщении Baring Vostok. «Рево» — микрофинансовая организация, которая позволяет платить за недорогие товары и услуги в рассрочку на три или шесть месяцев. К платформе подключено более 2 тыс. магазинов и сервисов, включая «Детский мир», InCity, Zub.ru и «Утконос».

Основателем «Рево» является бывший старший партнер консалтинговой компани McKinsey Ирина Швакман. Ей же принадлежит «Сорсдата» — сервис аналитики и персонализации программ продвижения и лояльности. Как пишет «Коммерсантъ», в сентябре 2015 года Vostok Emerging Finance инвестировала в «Рево» и «Сорсдата» $2,5 млн, а в декабре того же года еще столько же, получив в итоге по 25% в каждой компании. В этом раунде Vostok Emerging Finance в обе компании $5 млн, а фонды Baring Vostok — до $15 млн, точный пакет акций, полученных фондами в результате раунда инвестиций, не раскрывается.

«Рево» ориентируется на модель бизнеса шведской компании Klarna, которая предлагает интернет-магазинам возможность продавать клиентам товары с отсрочкой платежа. При покупке Klarna выплачивает магазину полную стоимость покупки, при этом клиент может выплачивать необходимую сумму несколько месяцев без начисления процентов. Организатор сервиса работает при этом как микрокредитная организация, обеспечивая свою прибыль за счет привлечения новых клиентов, которые не стали бы делать покупку если бы было необходимо выплатить всю сумму сразу.

Разница с Россией состоит в том, что в Европе крайне низкие межбанковские ставки по кредитам и кредиты под 0% не являются редким явлением для крупных покупок. По некоторым данным, около 40% покупок в шведском e-commerce проводится через Klarna. Baring Vostok Capital Partners — независимая компания частных инвестиций, специализирующаяся на вложениях в Россию и СНГ. Была одним из ранних инвесторов «Яндекса». Также вложила средства в Ozon.ru, «СТС Медиа», «ЭР-Телеком», Avito.ru и Tinkoff.ru. Vostok Emerging Finance — шведская инвесткомппания в сфере интересов которой находится финтех, в частности стала инвестором Tinkoff.ru.