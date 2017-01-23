Акционеры «Мегафон» на внеочередном собрании 20 января одобрили сделку по приобретению доли в Mail.ru Group, говорится в сообщении оператора. За сделку было отдано 209 293 635 голосов, против — 10 765 598 голосов. Воздержались 176 500 голосов. В голосовании участвовали только акционеры, не заинтересованные в совершении сделки, то есть Telia Company, которой принадлежит 25,17% «Мегафона», миноритарии и сам «Мегафон» как держатель небольшого пакета казначейских акций.