В пятницу Apple подала иск к поставщику чипов Qualcomm и требует вернуть $1 млрд, сообщает издание «Коммерсантъ». Основанием для обвинения стало «вытеснение конкурентов недобросовестными методами, завышение цен на продукцию и обещанные льготы при покупке чипов», обеспечивающих беспроводную связь, которые не были выплачены из-за сотрудничества Apple с южнокорейской Комиссией по справедливой торговле (KFTC) по делу против Qualcomm. В последнем случае Apple выступила в качестве свидетеля расследования, в итоге поставщик был вынужден выплатить штраф в размере $853 млн.

Кроме того, компания обвинялась в принуждении к даче ложных показаний южнокорейской Комиссии. «Qualcomm пытался вынудить Apple изменить свои показания и предоставить KFTC ложные данные в обмен на выплату обещанного Apple платежа. Apple отказалась», — сообщается в иске. Qualcomm разрабатывает чипы, как для Apple, так и для конкурентов на Android.

Вице-президент Qualcomm Дон Розберг рассказал в заявлении компании: «Несмотря на то, что мы еще изучаем детали поступившей жалобы, уже очевидно, что претензии Apple безосновательны. Apple намеренно исказила детали наших соглашений и переговоров, так же, как и значимость и ценность технологии, которой мы делимся со всеми производителями мобильных устройств через нашу программу лицензирования. Apple активно поощряла атаки регуляторов от разных юрисдикций по всему миру на бизнес компании Qualcomm, что отражено в жалобах KFTC и FTC, искажая факты и скрывая некоторую информацию. Мы приветствуем возможность рассмотрения этих необоснованных обвинений в суде, где у нас будет все необходимое для полного раскрытия тех приемов, к которым прибегает Apple, и тщательного рассмотрения правовой оценки».

В нарушении правил конкуренции производителя микропроцессоров на прошлой неделе обвиняла также Федеральная торговая комиссия США. До этого инцидента против Qualcomm выступали в Китае. В настоящее время идут активные расследования против Qualcomm на Тайване и в Европе.