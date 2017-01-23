Бывший директор по национальному маркетингу в McDonald’s Юлия Конева стала новым директором по маркетингу в Rambler&Co. До Коневой эту должность занимал Михаил Добров. Планируется, что он уйдет из компании в феврале ради работы в другой сфере. На момент найма карьера Доброва была больше связана с интернетом или IT, в частности он работал на Microsoft Россия и запускал стартап Workle. Добров работал с середины 2014 года, в этот момент управляющий акционер Rambler&Co Александр Мамут сменил предыдущую команду ключевых управленцев.

«Ключевые задачи, которые стоят в частности перед Юлей и нами — реализация заложенной стратегии в 2017—2020 годах, повышение эффективности маркетинговых инвестиций, поиск новых продуктовых и аудиторных инсайтов, а также большая индустриальная исследовательская работа», — рассказал первый заместитель гендиректора Rambler&Co Максим Тадевосян — «Сегодня группа компаний Rambler&Co очень схожа по продуктовому портфелю компаниям из классического FMCG и телеком секторов. У нас схожее количество продуктов — их более 40, разнообразные целевые группы, разные каналы дистрибуции наших продуктов».

В 1997 году Конева начала работала в Procter&Gamble, затем занималась маркетингом в пивоваренной компании SABMiller. В 2004 году пришла в Wrigley и вскоре возглавила отдел маркетинга российского отделения. В 2010 начала руководить дирекцией по маркетинговым коммуникация в МТС, а через 2 года перешла в «Вымпелком» на должность директора по маркетингу массового рынка и управлению брендом.