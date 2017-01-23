Платёжная система «Сбербанка» (75% минус 1 рубль) и «Яндекса» уведомила Леонида Волкова, что он не сможет собирать в свой кошелёк пожертвования для возможного кандидата в президенты РФ Алексея Навального. Волков не нарушил действующее соглашение об использовании Яндекс.Денег, но уже в ближайшее время платёжная система изменит документ. 5 лет назад, платёжная система не контролировалась «Сбербанком» — в феврале 2011 года представители «Денег» по собственной инициативе связались с Навальным и проконсультировали о правильном сборе средств через Яндекс.Деньги. В декабре следующего 2012 года Яндекс продал контроль в «Деньгах» «Сбербанку». В августе 2013 года Центризбирком сделал замечание Яндекс.Деньгам в связи со сбором средств для Навального, тогда он баллотировался на пост мэра Москвы. В ответ платёжная система напомнила, что:

Во-первых, ни один российский закон не запрещает переводить деньги от одних людей к другим через интернет и через такие системы, как наша. Во-вторых, дарение денег прямо прописано как норма в налоговом кодексе.

В середине следующего 2014 года выяснилось, что клиентов Яндекс.Денег вызывают в СКР из-за переводов на мэрскую кампанию Навальному.

Сейчас представители Яндекс.Денег считают, что перечисления на кошелёк Волкова «может быть расценено регулятором как противоречащее законодательству о выборах». Платёжная система объяснила, что фонд-юрлицо по-прежнему может использовать родственную «Деньгам» Яндекс.Кассу для сбора пожертвований от частных лиц в любых объемах. Касса предназначена для приёма платежей — после её установки сайты получают возможность принимать банковские карты, Qiwi, WebMoney. «Касса» обходится юридическому лицу приблизительно в 2,8—6% при оборотах до 5 миллионов рублей в месяц.

На момент публикации ссылка «Правила работы сервиса» с официального сайта Яндекс.Кассы, переадресует на общие правила работы Яндекс.Денег, а не правила специфичные именно для «Кассы», разделения документов нет. Последняя редакция правил, которую Волков ещё не нарушал, датирована 21-м октября 2016.

В мае 2011 года , Елена Колмановская , тогда главный редактор компании « Яндекс» в эфире « Эха Москвы» рассказала, что ФСБ России запрашивало данные по счету Навального , организатора проекта « Роспил» в системе Яндекс.Деньги и еще около 100 юзеров , переводивших ему деньги. По словам Колмановской , Яндекс.Деньги были обязаны предоставить имеющуюся у них информацию ФСБ , что и произошло. В дальнейшем эти данные неизвестным образом оказались у неизвестной девушки представляющейся именем Юлии Ивашовой , комиссара движения « Наши». Люди , переводившие деньги , в дальнейшем получали звонки от неизвестных , с вопросами о том зачем они поддержали Навального.

До 2012 года «Яндекс» открыто интересовался политическим таргетингом, причём это происходило, даже после того, как популярная уже тогда сеть ВКонтакте, запретила политическую рекламу, из-за опасения юридических претензий. С аналогичным запретом вышеупомянутый Алексей Навальный позднее столкнулся в другой соцсети Mail.ru Group — «Одноклассниках», в августе 2013 года сеть отказалась размещать его предвыборную рекламу.