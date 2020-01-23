В Мейл.ру заменили Александра Кармаева на Очира Манджикова, ранее работавшего в «Яндексе».

Кармаев в FB пишет:

Я покидаю ставшую мне родной за 3 последние года Mail.ru Group и передаю дела новому вице-президенту по коммуникациям Ochir Mandzhikov. Я займусь собственными проектами, запланированными на 2020 год.

Время работы здесь стало для меня особенно насыщенным и запоминающимся. Недавно проверил свою трудовую книжку — первая запись была сделана в январе 2000 года. Пожалуй, за эти двадцать лет работы в коммуникациях в последние 3 года для меня (и для компании, кстати, тоже) была максимальная концентрация сделок M&A, партнёрств, микро и макро кризисов, запусков и других интересных задач. То, как росла компания в это время, не только уникальная история для MRG, но и для рынка. Возможность поработать именно в этот период в такой быстрорастущей компании в самой динамичной отрасли — большая ценность и честь для любого специалиста. Но самое главное — благодаря MRG я встретил огромное количество интересных, умных, талантливых людей из совершенно разных областей — за это я особенно благодарен компании.