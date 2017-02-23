По наблюдениям пользователей Facebook в феврале 2017 года запустил «импорт друзей» из ВКонтакте. Друг по русской соцсети, теоретически, может стать другом в американской. Ранее аналогичная реклама использовала, например, адресные книжки почтовых служб, искала друзей по email.

В 2013 Facebook был настроен к ВК агрессивно. Тогда сеть заблокировала возможность трансляции записей из ВКонтакте в FB. По словам Павла Дурова (тогда руководителя ВК) трансляциями пользовались 700 тысяч человек, но необходимость интеграции с Facebook так и так должна была отпасть сама собой. FB терял российскую аудиторию, а ВК набирал её. Российская площадка была популярней по ComScore в 6 раз («Одноклассники» в 4,5). Некоторые службы измеряют вместо аудитории число «активных» авторов. По оценке Brand Analуtics в январе 2017 во ВКонтакте было в 14,58 раз больше «активных» авторов, чем «активных» россиян в Facebook. В сентябре 2015 года выяснилось, что Facebook и Instagram (принадлежит FB) блокируют ссылки на «ВКонтакте», принудительно проверяя компьютер на наличие воображаемого вредоносного ПО. В свою очередь, месяцем ранее, в августе, запустивший службу Snapster (фотографии, немного похожа на Instagram) «ВКонтакте» начал блокировать ссылки из Instagram.

Ещё летом 2010 года глава Facebook Марк Цукерберг объявил Россию, Китай, Японию и Южную Корею главными рынками для завоевания: «Мы готовы начать делать, что-то особенное в необычных странах», — предположил Цукерберг, но сделает «что-то» только сейчас.

В ноябре 2016 года Facebook пообещала инвесторам замедление темпов роста в текущем 2017 году. У сети кончилось место для размещения новых рекламных баннеров, а все желающие к FB, кажется уже подключились. Исключения это, например, такие страны, как Россия, где доминируют соцсети Mail.ru Group, а Facebook менее популярен, и Китай, куда FB не пускают. В том же ноябре 2016 выяснилось, что Facebook сделал инструмент для локальной цензуры, чтобы выйти на главный рынок Азии. Возвращение FB на китайский рынок могло бы на время решить проблему с замедлением роста аудитории.