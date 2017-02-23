По наблюдениям пользователей Facebook в феврале 2017 года запустил «импорт друзей» из ВКонтакте. Друг по русской соцсети, теоретически, может стать другом в американской. Ранее аналогичная реклама использовала, например, адресные книжки почтовых служб, искала друзей по email.
В 2013 Facebook был настроен к ВК агрессивно. Тогда сеть заблокировала возможность трансляции записей из ВКонтакте в FB. По словам Павла Дурова (тогда руководителя ВК) трансляциями пользовались 700 тысяч человек, но необходимость интеграции с Facebook так и так должна была отпасть сама собой. FB терял российскую аудиторию, а ВК набирал её. Российская площадка была популярней по ComScore в 6 раз («Одноклассники» в 4,5). Некоторые службы измеряют вместо аудитории число «активных» авторов. По оценке Brand Analуtics в январе 2017 во ВКонтакте было в 14,58 раз больше «активных» авторов, чем «активных» россиян в Facebook. В сентябре 2015 года выяснилось, что Facebook и Instagram (принадлежит FB) блокируют ссылки на «ВКонтакте», принудительно проверяя компьютер на наличие воображаемого вредоносного ПО. В свою очередь, месяцем ранее, в августе, запустивший службу Snapster (фотографии, немного похожа на Instagram) «ВКонтакте» начал блокировать ссылки из Instagram.
Ещё летом 2010 года глава Facebook Марк Цукерберг объявил Россию, Китай, Японию и Южную Корею главными рынками для завоевания: «Мы готовы начать делать, что-то особенное в необычных странах», — предположил Цукерберг, но сделает «что-то» только сейчас.
В ноябре 2016 года Facebook пообещала инвесторам замедление темпов роста в текущем 2017 году. У сети кончилось место для размещения новых рекламных баннеров, а все желающие к FB, кажется уже подключились. Исключения это, например, такие страны, как Россия, где доминируют соцсети Mail.ru Group, а Facebook менее популярен, и Китай, куда FB не пускают. В том же ноябре 2016 выяснилось, что Facebook сделал инструмент для локальной цензуры, чтобы выйти на главный рынок Азии. Возвращение FB на китайский рынок могло бы на время решить проблему с замедлением роста аудитории.
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Для начала им надо отключить регистрацию по сотовому для РФ. Для еще более начала, изменить правила в сторону упрощения или выявить что там пугает русскоязычных. Может даже на время отделить домен на РФ со своим (более мягким) уставом, скопировать дизайн текущего вконтакте (а что такого? раз всё равно терять нечего).