Группа «Лентача» во «ВКонтакте» (тот «Лентач», который остался у создателя «Образовача» и N+1 Андрея Коняева, а не тот, который у Валерия «Марка Шейна» Маркова) попала во внимание «Православного юридического центра быстрого реагирования». Центр связан с «Божьей волей» Дмитрия Энтео. Энтео и Георгий Солдатов, участник центра, известны, например, за совместные погромы выставок скульптуры. По наущению этого центра раньше МВД инициировало проверку паблика МДК.

В МВД быстро нашли тот самый пост и, разумеется, убедились в том, что он всячески нарушает закон. Как нам рассказали создатели MDK, к редактору домой приехали полицейские, которые изъяли компьютер. Информации по заведенному делу на данный момент нет, история продолжается.

А вот как выглядит комментарий создателя MDK:

«Тяжело в нескольких словах описать весь правовой беспредел. У нашего редактора две недели назад изъяли компьютер, а на руках у него нет даже протокола досмотра. В полиции ничего толком сказать не могут. Компьютер тоже не возвращают. Экспертизы по делу нет, дела самого тоже по факту нет. Получается, что по одному доносу можно закрыть любого и никто ни сном, ни духом».