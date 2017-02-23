Группа «Лентача» во «ВКонтакте» (тот «Лентач», который остался у создателя «Образовача» и N+1 Андрея Коняева, а не тот, который у Валерия «Марка Шейна» Маркова) попала во внимание «Православного юридического центра быстрого реагирования». Центр связан с «Божьей волей» Дмитрия Энтео. Энтео и Георгий Солдатов, участник центра, известны, например, за совместные погромы выставок скульптуры. По наущению этого центра раньше МВД инициировало проверку паблика МДК.
В МВД быстро нашли тот самый пост и, разумеется, убедились в том, что он всячески нарушает закон. Как нам рассказали создатели MDK, к редактору домой приехали полицейские, которые изъяли компьютер. Информации по заведенному делу на данный момент нет, история продолжается.
А вот как выглядит комментарий создателя MDK:
«Тяжело в нескольких словах описать весь правовой беспредел. У нашего редактора две недели назад изъяли компьютер, а на руках у него нет даже протокола досмотра. В полиции ничего толком сказать не могут. Компьютер тоже не возвращают. Экспертизы по делу нет, дела самого тоже по факту нет. Получается, что по одному доносу можно закрыть любого и никто ни сном, ни духом».
Сейчас «Лентач» уже успел выждать срок, отведённый им активистами. Паблик ничего не удалял, не собирается и надеется, что «здравый смысл в конце концов победит любую ересь и абсурд».
Добавить 1 комментарий
Товарищи, давно пора работать через терминалы на компьютерах размещённых например в Amazon cloud, тогда нашим доблестным органам изымать ничего не придётся, ибо нечего, облако не изымешь. Да и выглядит прикольно изъяли компьютер, а на нем кроме ОС ничего. Да, кстати ещё рекомендуется диски шифровать, тогда хоть можно официальный запрос будет получить на рассердите пароля …