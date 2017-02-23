Оригинальная статья была опубликована в журнале Wired. Перевод подготовлен биржей переводов «Транзилла» → http://tranzilla.ru
Зохар Лазар, Wired
На мою просьбу описать типичного программиста люди обычно отвечают, что представляют себе кого-то вроде Марка Цукерберга — отчисленного из колледжа студента, который одет в толстовку с капюшоном и лихорадочно пишет код для приложения в 72-часовом марафоне с целью обрести сказочное богатство и, как говорится, «изменить мир».
Однако стереотип о программистах Кремниевой долины даже с точки зрения географии не является верным, ведь там работают только 8% специалистов США. Где же остальные миллионы? «Типичные программисты» скорее похожи на Девона из Портленда, штат Орегон. Он занимается поддержкой программного обеспечения по информационной безопасности и не мечтает о сказочных богатствах. Его работа стабильна и дарит внутреннее удовлетворение: 40 часов в неделю хорошо оплачиваются и связаны с решением интеллектуально сложных задач. «Мой отец был простым рабочим», — рассказывает Девон, который и сам, по многим параметрам, такой же «синий воротничок».
Политики обычно стенают о сокращении хороших рабочих мест для «синих воротничков», которые считаются опорой для среднего класса в гражданском обществе. Однако средний класс еще может укрепить свои позиции. Что, если уже сформировалась новая, большая категория на рынке труда для «синих воротничков» — программирование? Что, если мы будем воспринимать программистов не как высокооплачиваемых, «крутых» парней, а как, например, квалифицированную рабочую силу на заводе Chrysler?
Помимо всего прочего, такой подход изменил бы особенности обучения программированию и тип соискателей на подобные вакансии. По словам моего друга Анила Дэша, «технаря» до мозга костей и предпринимателя, в таком случае «преподаватели и компании не призывали бы тратить четыре года на получение дорогостоящего образования на факультете информатики, а вместо этого ввели бы факультативы по программированию в средней школе». Написанию кодов можно было бы обучиться в техникуме или на интенсивных длительных курсах в рамках повышения квалификации, таких как Dev Bootcamp. Меньше внимания уделялось бы вундеркиндам и больше — пролетариату.
«Если ИИ будет так же развиваться и дальше, то люди восстанут намного раньше машин»
Такого рода программисты не смогут похвастаться глубокими знаниями по созданию новых алгоритмов высокочастотного трейдинга или нейронных сетей. Зачем им это нужно? Подобные знания редко требуются для работы. В то же время любой «синий воротничок» в роли программиста был бы достаточно квалифицирован для написания программ на JavaScript для местного банка. Эти позиции предназначены именно для среднего класса, и число рабочих мест растет: в США средняя заработная плата в сфере IT составляет около 81 000 долларов США (более чем в два раза выше средних показателей в остальных секторах). Ожидается, что с 2014 года объемы на рынке труда за 10 лет увеличатся на 12% - быстрее, чем в большинстве других сфер.
По всей стране люди стараются не упустить возможность такой переквалификации, особенно в штатах, наиболее пострадавших от закрытия промышленных производств. Так, шахтер-ветеран Расти Джастис из Кентукки решил, что написание программ может стать его вторым призванием. Он стал соучредителем IT-компании Bit Source, набирающей в свои ряды бывших горняков. Энтузиазм зашкаливает: Джастис получил 950 заявок на первые 11 вакансий. Шахтерам не привыкать к высокой концентрации внимания, командной игре и работе со сложными инженерными технологиями. «Горняки — это те же работники сферы информационных технологий, только иногда им приходится марать руки», — говорит Джастис.
В то же время некоммерческая организация CodeTN из Теннесси пытается поощрять учащихся старших классов на изучение основ программирования в техникумах. Некоторые студенты (и преподаватели) обеспокоены тем, что ученики не соответствуют «клише Цукерберга». По мнению Калеба Фристо, одного из соучредителей CodeTN, это особенность менталитета: «Нам нужны работодатели, которые признают, что им требуется сотрудник, который сможет просто создать страницу для входа в систему, и что для этого не надо быть суперзвездой в сфере IT».
В настоящее время, несомненно, обществу нужны такие «суперзвезды». Действительные новаторы в компаниях и в научных кругах — это те, кто создает новые отрасли (например, машинное обучение). Однако это не исключает возможности изменения обывательского мнения о том, как на самом деле работают большинство программистов. На протяжении многих десятилетий представители поп-культуры и писатели (и я в их числе) переоценивали образ компьютерного гения-одиночки. Мы восхищались миллиардерами-программистами из «Социальной сети» и Anonymized, эмо и хакерами в кожаных куртках вроде мистера Робота. Но настоящие герои — это те, кто ежедневно ходит на работу и делает свое дело, будь то сборка автомобилей, добыча угля или написание кода.
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Новый средний класс. Мир меняется.