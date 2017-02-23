Оригинальная статья была опубликована в журнале Wired. Перевод подготовлен биржей переводов «Транзилла» → http://tranzilla.ru

Зохар Лазар, Wired

На мою просьбу описать типичного программиста люди обычно отвечают, что представляют себе кого-то вроде Марка Цукерберга — отчисленного из колледжа студента, который одет в толстовку с капюшоном и лихорадочно пишет код для приложения в 72-часовом марафоне с целью обрести сказочное богатство и, как говорится, «изменить мир».

Однако стереотип о программистах Кремниевой долины даже с точки зрения географии не является верным, ведь там работают только 8% специалистов США. Где же остальные миллионы? «Типичные программисты» скорее похожи на Девона из Портленда, штат Орегон. Он занимается поддержкой программного обеспечения по информационной безопасности и не мечтает о сказочных богатствах. Его работа стабильна и дарит внутреннее удовлетворение: 40 часов в неделю хорошо оплачиваются и связаны с решением интеллектуально сложных задач. «Мой отец был простым рабочим», — рассказывает Девон, который и сам, по многим параметрам, такой же «синий воротничок».

Политики обычно стенают о сокращении хороших рабочих мест для «синих воротничков», которые считаются опорой для среднего класса в гражданском обществе. Однако средний класс еще может укрепить свои позиции. Что, если уже сформировалась новая, большая категория на рынке труда для «синих воротничков» — программирование? Что, если мы будем воспринимать программистов не как высокооплачиваемых, «крутых» парней, а как, например, квалифицированную рабочую силу на заводе Chrysler?

Помимо всего прочего, такой подход изменил бы особенности обучения программированию и тип соискателей на подобные вакансии. По словам моего друга Анила Дэша, «технаря» до мозга костей и предпринимателя, в таком случае «преподаватели и компании не призывали бы тратить четыре года на получение дорогостоящего образования на факультете информатики, а вместо этого ввели бы факультативы по программированию в средней школе». Написанию кодов можно было бы обучиться в техникуме или на интенсивных длительных курсах в рамках повышения квалификации, таких как Dev Bootcamp. Меньше внимания уделялось бы вундеркиндам и больше — пролетариату.

Такого рода программисты не смогут похвастаться глубокими знаниями по созданию новых алгоритмов высокочастотного трейдинга или нейронных сетей. Зачем им это нужно? Подобные знания редко требуются для работы. В то же время любой «синий воротничок» в роли программиста был бы достаточно квалифицирован для написания программ на JavaScript для местного банка. Эти позиции предназначены именно для среднего класса, и число рабочих мест растет: в США средняя заработная плата в сфере IT составляет около 81 000 долларов США (более чем в два раза выше средних показателей в остальных секторах). Ожидается, что с 2014 года объемы на рынке труда за 10 лет увеличатся на 12% - быстрее, чем в большинстве других сфер.

По всей стране люди стараются не упустить возможность такой переквалификации, особенно в штатах, наиболее пострадавших от закрытия промышленных производств. Так, шахтер-ветеран Расти Джастис из Кентукки решил, что написание программ может стать его вторым призванием. Он стал соучредителем IT-компании Bit Source, набирающей в свои ряды бывших горняков. Энтузиазм зашкаливает: Джастис получил 950 заявок на первые 11 вакансий. Шахтерам не привыкать к высокой концентрации внимания, командной игре и работе со сложными инженерными технологиями. «Горняки — это те же работники сферы информационных технологий, только иногда им приходится марать руки», — говорит Джастис.

В то же время некоммерческая организация CodeTN из Теннесси пытается поощрять учащихся старших классов на изучение основ программирования в техникумах. Некоторые студенты (и преподаватели) обеспокоены тем, что ученики не соответствуют «клише Цукерберга». По мнению Калеба Фристо, одного из соучредителей CodeTN, это особенность менталитета: «Нам нужны работодатели, которые признают, что им требуется сотрудник, который сможет просто создать страницу для входа в систему, и что для этого не надо быть суперзвездой в сфере IT».

В настоящее время, несомненно, обществу нужны такие «суперзвезды». Действительные новаторы в компаниях и в научных кругах — это те, кто создает новые отрасли (например, машинное обучение). Однако это не исключает возможности изменения обывательского мнения о том, как на самом деле работают большинство программистов. На протяжении многих десятилетий представители поп-культуры и писатели (и я в их числе) переоценивали образ компьютерного гения-одиночки. Мы восхищались миллиардерами-программистами из «Социальной сети» и Anonymized, эмо и хакерами в кожаных куртках вроде мистера Робота. Но настоящие герои — это те, кто ежедневно ходит на работу и делает свое дело, будь то сборка автомобилей, добыча угля или написание кода.