Помните «ускорители интернета» из времен диалапа и Windows'95? Сегодня они не просто живы, но ещё и реально работают. Есть много разных компаний, использующих схожие технологии и предлагающие аналогичные друг другу решения, конкретным #стартапдня я выбрал Aryaka.

Сначала немного про общую рыночную ситуацию. Массовый конечный пользователь интернета — мы с вами — жаден, нетребователен и некомпетентен. Есть, конечно, игроманы, которым важен ping до серверов Warface и ещё несколько подобных узких категорий, но большинство покупателей при выборе тарифа смотрит только на заявленную ширину канала и стоимость, а потом спокойно живет, если разрывов или совсем уж диких тормозов не будет. Исходя из этой предпосылки, провайдеры последней мили стараются дать минимальные цены и соответственно вынуждены максимально экономить — в том числе и на своих каналах, часто выбирая более дешевый, а не более быстрый uplink.

В итоге ping до, например, Амазона из моей квартиры прямо сейчас — 140 миллисекунд при теоретически достижимом пределе в 50 — пространство для трехкратного ускорения. Это правильный и естественный результат невидимый руки рынка: мне при покупке очередной книги это практически никак не мешает, при наличии выбора доплачивать Ростелекому за улучшение я бы не стал, так что спасибо, что он выбрал за меня правильно.

Но группы щедрых, требовательных и компетентных пользователей всё-таки есть, для них и стараются ускорители. Если немного упростить и огрубить технические подробности, то общая логика решения состоит всего лишь из трех шагов. Сначала Aryaka ставит свое оборудование в разных точках мира, стараясь покрыть географию как потенциальных потребителей, так и интернет-ресурсов, которые могут интересовать потенциальных потребителей. Потом они добиваются хорошей связи внутри своей сети: выбирают правильных операторов, договариваются с ними о гарантированной полосе и т. п. Да, это куда дороже, чем просто «подключиться в интернет», но это суть бизнеса, тут приходится тратить деньги. Ну, а на последнем этапе они организуют соединение своего клиента с его целевым сайтом через свою сеть: пакеты из Москвы по обычному интернету доходят до московского сервера Aryaka, потом по её сети долетают до нью-йоркского, а оттуда опять обычным способом до Амазона. В России интернет хороший, Амазон о своем подключении тоже заботится, на этом конкретном примере больше двукратного ускорения добиться вряд ли получится, но в мире и в пять раз — не редкость.

Кому это можно продать? Тут подходы у разных компаний разнятся, Aryaka нацелена на традиционные, не связанные с интернетом, бизнесы с двумя возможными сценариями использования. Во-первых, филиалы. Если им нужно использовать общекорпоративную внутреннюю сеть и локальные ресурсы, то обычный VPN, скажем, из бразильского офиса в китайскую штаб-квартиру может быть чудовищно медленным и приводить к огромным издержкам на вынужденном простое сотрудников. А VPN, запущенный через ускоритель, уже терпимый, работают все быстрее, кого-нибудь можно и уволить. Второй сценарий — использование публичных SaaS: Salesforce, Office365 и т. п. Обычно они американские, о доступности из-за пределов США заботятся редко, в локальных датацентрах не встают почти никогда, а CDN решает проблему далеко не полностью. Компания в той же Бразилии, использующая какой-то из таких сервисов как основной рабочий инструмент, страдать может очень сильно и за решение готова платить. Вот к ним Aryak и приходит.

Бизнес, конечно, очень специфичный, даже CDN и то намного проще продавать, миллиардную компанию тут не построить, но не всем же быть единорогами. В своем масштабе Aryak очень спешна, за 8 лет доросла до стоимости в 150 миллионов долларов.