Примечания Roem.ru:
«Просмотры — это устаревшая метрика», честно предупреждал «Дзен» 2 месяца назад → Roem.ru
Ходорковский запустил «МБХ медиа» вместо заблокированной «Открытой России» в конце декабря 2017 года.
Яндекс.Дзен встроен в браузер компании, помещён на главную страницу поисковика, полоску «Дзена» можно встретить на сайтах популярных СМИ, например РБК. В конце 2016 Яндекс объяснил, что «Дзен» продолжит показывать новости из СМИ, не получавших регистрацию в Роскомнадзоре, тогда как Яндекс.Новости ввели для подобных изданий ограничения и незарегистрированные СМИ пропали из Топ-5 российских новостей на главной странице «Яндекса» и с главной страницы Яндекс.Новостей.
Весной 2017 года «Яндекс» договорились с Fly об интеграции «Дзена» в их смартфоны, к лету платформа появилась в телефонах Micromax. «Яндекс» готов платить производителям смартфонов за предустановку «Дзена».
По итогам 2017 года экспериментальные сервисы «Яндекса», куда входит и «Дзен», были самым быстрорастущим направлением бизнеса (хотя абсолютная выручка, на фоне главной рекламной, пока невысока).
Глеб Суворов https://t.me/itsocial
помните, как тут на роеме, несколько лет назад, аж пеной про защиту детей от [роскомнадзор]’а заходились штатные агитаторы? как верещали про «ну пираты же, ну экстремизм, ну там злые террористы пишут всякое, педофилы-геи-кто-там-еще» народ мутят через инторнет, только по решению суда будет блокировка, это для вашего же блага, а то майдан через стишки на гитхабе организуют!
и что мы видим в итоге. эх.
просто напомню ссылки:
раз про цензуру: https://roem.ru/19−07−2012/129958/svoboda-ravenstvo-i-filtraciya/
два про рашен хакирз и фсб (Ашманов разоблачает миф): https://roem.ru/23−11−2011/123382/pochemu-v-rossii-stolko-hakerov/
еще про цензуру с комментарием от Дурова: https://roem.ru/08−06−2012/128172/pro-filtraciyu-runeta-vse-propalo/
до чего мы докатились.
Игорь Ашманов Сам себе компания
и что мы видим в итоге. эх.
И до чего мы докатились?
Яндекс сделал очередной агрегатор, на самом деле — просто тизерную сетку. Наконец заметил бизнес-модель СМИ-2, сделал свою помойку с мультипликацией трафика и клик-бейтом и налил туда своего трафика.
Далее, естественно, трабуны и ламберты внутри Яндекса начали использовать служебное положение, эксплуатировать созданный медийный рычаг и начали подогревать всякое МБХ, чтобы «улучшить мир».
С точки зрения Роскомнадзора есть популярное СМИ, которое раскручивает запрещённый контент, при этом накануне выборов.
Ему что делать? Ему положено выдавать предписания.
А потом подавать в суд.
Яндекс же, как обычно, будет блажить про роботов и зеркало, а потом начнёт закрывать сервисы, когда раздражит власти и общество и почувствует риски. И когда реальным ЛПРам позвонят сверху.
Так уже было с рейтингом блогозаписей, потом с рейтингом блогеров, потом с Яндекс-новостями были проблемы.
И никто ничему не учится.