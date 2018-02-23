Яндекс.Дзен отказал Роскомнадзору и не заблокировал канал Ходорковского «МБХ медиа»


Примечания Roem.ru:

«Просмотры — это устаревшая метрика», честно предупреждал «Дзен» 2 месяца назад → Roem.ru

Ходорковский запустил «МБХ медиа» вместо заблокированной «Открытой России» в конце декабря 2017 года.

Яндекс.Дзен встроен в браузер компании, помещён на главную страницу поисковика, полоску «Дзена» можно встретить на сайтах популярных СМИ, например РБК. В конце 2016 Яндекс объяснил, что «Дзен» продолжит показывать новости из СМИ, не получавших регистрацию в Роскомнадзоре, тогда как Яндекс.Новости ввели для подобных изданий ограничения и незарегистрированные СМИ пропали из Топ-5 российских новостей на главной странице «Яндекса» и с главной страницы Яндекс.Новостей.

Весной 2017 года «Яндекс» договорились с Fly об интеграции «Дзена» в их смартфоны, к лету платформа появилась в телефонах Micromax. «Яндекс» готов платить производителям смартфонов за предустановку «Дзена».

По итогам 2017 года экспериментальные сервисы «Яндекса», куда входит и «Дзен», были самым быстрорастущим направлением бизнеса (хотя абсолютная выручка, на фоне главной рекламной, пока невысока).

Выбор редакции

Лучшие комментарии

  • Контекст комментария

    Глеб Суворов https://t.me/itsocial

    помните, как тут на роеме, несколько лет назад, аж пеной про защиту детей от [роскомнадзор]’а заходились штатные агитаторы? как верещали про «ну пираты же, ну экстремизм, ну там злые террористы пишут всякое, педофилы-геи-кто-там-еще» народ мутят через инторнет, только по решению суда будет блокировка, это для вашего же блага, а то майдан через стишки на гитхабе организуют!

    и что мы видим в итоге. эх.

    просто напомню ссылки:
    раз про цензуру: https://roem.ru/19−07−2012/129958/svoboda-ravenstvo-i-filtraciya/
    два про рашен хакирз и фсб (Ашманов разоблачает миф): https://roem.ru/23−11−2011/123382/pochemu-v-rossii-stolko-hakerov/

    еще про цензуру с комментарием от Дурова: https://roem.ru/08−06−2012/128172/pro-filtraciyu-runeta-vse-propalo/

    до чего мы докатились.

  • Контекст комментария

    Игорь Ашманов Сам себе компания

    и что мы видим в итоге. эх.

    И до чего мы докатились?

    Яндекс сделал очередной агрегатор, на самом деле — просто тизерную сетку. Наконец заметил бизнес-модель СМИ-2, сделал свою помойку с мультипликацией трафика и клик-бейтом и налил туда своего трафика.

    Далее, естественно, трабуны и ламберты внутри Яндекса начали использовать служебное положение, эксплуатировать созданный медийный рычаг и начали подогревать всякое МБХ, чтобы «улучшить мир».

    С точки зрения Роскомнадзора есть популярное СМИ, которое раскручивает запрещённый контент, при этом накануне выборов.

    Ему что делать? Ему положено выдавать предписания.
    А потом подавать в суд.

    Яндекс же, как обычно, будет блажить про роботов и зеркало, а потом начнёт закрывать сервисы, когда раздражит власти и общество и почувствует риски. И когда реальным ЛПРам позвонят сверху.
    Так уже было с рейтингом блогозаписей, потом с рейтингом блогеров, потом с Яндекс-новостями были проблемы.
    И никто ничему не учится.

Добавить 76 комментариев

  • Ответить
    Альтер Эго

    https://t.me/PlushevChannel/2011

    Читатель переслал мне метрику своего канала в Яндекс.Дзене. Одномоментное падение, которое нельзя объяснить выходными или каким-то постепенными процессами, вроде притока авторов.
    Другой читатель пишет мне следующее:
    «Я тоже начинал вести там канал политический и все началось нормально. А потом заметил, что статьи, где Путин выставлялся в нейтральном свете или с намеком на порядок в стране, набирали большое количество показов. А статьи, где власть критиковалась, не набирали просмотров вообще, забил на это Дзен)"
    Я совсем не сторонник конспирологии, но от Яндекса, конечно, хотелось бы каких-то более внятных объяснений.

    photo_2018-02-23_12-43-59

  • Ответить
    Глеб Суворов > Альтер Эго контекст

    помните, как тут на роеме, несколько лет назад, аж пеной про защиту детей от [роскомнадзор]’а заходились штатные агитаторы? как верещали про «ну пираты же, ну экстремизм, ну там злые террористы пишут всякое, педофилы-геи-кто-там-еще» народ мутят через инторнет, только по решению суда будет блокировка, это для вашего же блага, а то майдан через стишки на гитхабе организуют!

    и что мы видим в итоге. эх.

    просто напомню ссылки:
    раз про цензуру: https://roem.ru/19−07−2012/129958/svoboda-ravenstvo-i-filtraciya/
    два про рашен хакирз и фсб (Ашманов разоблачает миф): https://roem.ru/23−11−2011/123382/pochemu-v-rossii-stolko-hakerov/

    еще про цензуру с комментарием от Дурова: https://roem.ru/08−06−2012/128172/pro-filtraciyu-runeta-vse-propalo/

    до чего мы докатились.

  • Ответить
    Альтер Эго

    категории, которые когда-то были искусственными изобретениями кадастровых инспекторов, переписчиков населения, судебных исполнителей или полицейских, могут организовывать повседневную жизнь людей, потому что они внедрены государством в специальные институты, структурирующую эту жизнь […]

    все эти сводные данные являются отправными пунктами для действительности, как ее чувствуют и формируют государственные чиновники. […]

    В этом смысле для государства нет никаких других фактов, кроме тех, которые содержатся в документах, специальным образом стандартизированных для этой цели. Ошибка в таком документе может иметь гораздо больше силы — и удерживаться гораздо дольше, — чем незаписанная истина.

    Джеймс Скотт, «Благими намерениями государства».

  • Ответить
    Soran > Глеб Суворов контекст

    >до чего мы докатились.

    Так самого начала было ясно, что интернет будет взят под контроль, т.к. эта штуковина вытесняет долбанный телевизор. Всякие глупые кулхацкеры, шифропанки, романтики демократического толка и дурачье всех мастей в этом почему-то сомневались, а оно вон как оказалось, Михалыч!

    Дальше будет больше, вот увидите! И в дураках останется тот, кто не успеет отправится «На Задание»™.

    Сейчас фактически холодная война в разгаре, и она, война эта, спишет любые действия. Короче говоря, классический пример того, что «когда бояре дерутся, у холопов лбы трещат!»

    Сначала были тролли — используемые «ольгинские» пропагандоны, скоро (с развитием роботизации), тролли отправятся сортиры чистить, а их место поголовно займут роботы-боты. Ну и недовольных будут вычислять и репрессировать в реальном времени. Как в штатах — пошутил неудачно при разговоре с приятелем по телефону, что печешь пирог с марихуаной, через 20 минут DEA с ордером и собакой-ищейкой (реальный пример).

    Или две бабенки болтают по телефону (тоже реальная история), и одна другой говорит, что если муж еще раз придет бухой, она его пристрелит нахрен. И приходят копы через полчаса с вопросами, т.к им поступил сигнал, что дама хочет убить своего мужа. Мы на самом деле очень похожи на штаты. Не во всем, но в некотором. И становимся похожи все больше!

  • Ответить
    Альтер Эго

    https://t.me/PlushevChannel/2012

    Вот еще одно пояснение от Яндекса, точнее от Даниила Трабуна из Дзена:

    • Дзен — очень молодая платформа для авторов и медиа. Мы быстро растем и меняемся, в том числе часто меняем алгоритмы так, что перестраивается вся система рекомендаций. Мы понимаем, что авторам нужна большая стабильность в аудитории. Будем работать над этим.
    • В начале года у нас было несколько изменений, которые затронули большое количество каналов на разные темы, не только про политику. Какие-то каналы потеряли аудиторию, какие-то, наоборот, приобрели.
    • Главная цель Дзена — лучше понять интересы каждого конкретного пользователя и предлагать тот контент, который ему нравится. Постепенно у машины все лучше это получается.
    • Конкретный интерес пользователя с каждой версией алгоритма становится все более сильным сигналом в ранжировании, а общие интересы — все меньшим. Иными словами, популярный контент, включая общие новости, ранжируется ниже, если у пользователя есть явный интерес — неважно какой, рыбалка или политика.
    • Всех интересует, умеет ли сейчас наш искусственный интеллект определять, за партию и правительство та или иная публикация или против. Отвечаю: пока не умеет.

  • Ответить
    Иван Ильин > Альтер Эго контекст

    Одномоментное падение, которое нельзя объяснить выходными или каким-то постепенными процессами, вроде притока авторов.

    Зато можно объяснить «притоком читателей».

    Путин — популярен в РФ. Чем выше популярность Дзена в РФ — тем увереннее должны лидировать публикации про Путина, которые «нравятся» огромному числу пользователей, а не «нравились» другой, более узкой группе первых пользователей Дзена. Иными словами — Яндекс сделал, как и все его конкуренты, ставку на «информационный пузырь».

    До мая 2017 (тогда «Дзена» ещё не было на главной странице «Яндекса», он ограниченно попал на неё лишь летом, не было мобильного приложения Дзена) проект в принципе противостоял «пузырю». Виктор Ламбурт подчёркивал:

    для «Дзена» одна из важных метрик — diversity, разнообразие контента, которое мы предоставляем человеку

    Потом, после летней конференции, в «Дзен» активно стали звать авторов и, видимо, читателей, появилось приложение (не особо популярное, но появилось) в октябре сервис встал на РБК, по итогам ноября «Дзеном» ежедневно пользуется больше 10 миллионов человек, вполне репрезентативная видимо выборка из всего населения России. Поэтому и «Путин».

    Развитие событий немного предсказуемо. Роскомнадзор сейчас признает Яндекс.Дзен новостным агрегатором, со всеми вытекающими, и параллельно настойчиво порекомендует этот агрегатор не закрывать, так как вещь стала массовой. Летом 2016 «Яндекс» отказывался раскрывать популярность «Дзена», в тот момент сервисы с популярностью свыше 1 млн человек в день рисковали попасть в реестр Роскомнадзора. «Дзен» в него и не попал. Сейчас популярность свыше 10 млн человек в день. Всё ясно, что будет дальше…

    P. S. Эволюцию от гиковского до массового продукта проделывала Яндекс.Музыка (в прошлом Дзен и Музыка были соседями по блоку «эксперементальные сервисы»). Сейчас Музыка — это самое доходное мобильное приложение России, однако бросается в глаза, что сервис (и веб и приложение), раньше были рассчитаны на гикнутых любителей музыки. Стартовая страница начиналась с достаточно персонализированных рекомендаций. Сейчас рекомендации — это текстовая ссылочка в углу. Всё остальное на главной Музыке завалено различными «сборниками», «новыми альбомами популярных артистов», «50 треков музыки для…» и другой массовой продукцией. ВОТ такой вид Музыки и даёт отдачу. И наоборот, когда яндексоиды говорили, что Музыка — это сервис конечно для всех, но для каждого конкретно, в духе «хардкор без мата» (оксюморон, но бывает и такой да, см. старые выступления на конференциях), «португальское фламенко» (см. фильм про Сегаловича) и так далее и тому подобное — никакой особенной популярности у Музыки ещё не было.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >помните, как тут на роеме, несколько лет назад, аж пеной про защиту детей от [роскомнадзор]'а заходились штатные агитаторы?

    Помню, я и сейчас исхожу пеной, рунет должен войти в юрисдикцию РФ, иначе потеря суверенитета и как следствие потеря населением доходов от продажи сырья.

    Кстати защита детей, так как мы это видим, это тоже есть суверенитет.

    Вы вроде либерал, а мыслите иногда как коммунист, т.е. с позиции классовой борьбы, только вы мыслите как очень ленивый коммунист, вы хотите правящий класс побороть внешними силами, потому вы так больно переживаете процесс втягивания рунета в юрисдикцию РФ в следствии чего ваша борьба КОНЕЧНО будет затруднена.

    Но ваша лень контрпродуктивна, классовую борьбу нужно вести самостоятельно, без привлечения внешних сил, которые в условиях огранниченности мировых ресурсов, всегда будут враждебны и точно не ради вас будут сносить НАШУ правящую верхужку.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Глеб Суворов контекст

    и что мы видим в итоге. эх.

    И до чего мы докатились?

    Яндекс сделал очередной агрегатор, на самом деле — просто тизерную сетку. Наконец заметил бизнес-модель СМИ-2, сделал свою помойку с мультипликацией трафика и клик-бейтом и налил туда своего трафика.

    Далее, естественно, трабуны и ламберты внутри Яндекса начали использовать служебное положение, эксплуатировать созданный медийный рычаг и начали подогревать всякое МБХ, чтобы «улучшить мир».

    С точки зрения Роскомнадзора есть популярное СМИ, которое раскручивает запрещённый контент, при этом накануне выборов.

    Ему что делать? Ему положено выдавать предписания.
    А потом подавать в суд.

    Яндекс же, как обычно, будет блажить про роботов и зеркало, а потом начнёт закрывать сервисы, когда раздражит власти и общество и почувствует риски. И когда реальным ЛПРам позвонят сверху.
    Так уже было с рейтингом блогозаписей, потом с рейтингом блогеров, потом с Яндекс-новостями были проблемы.
    И никто ничему не учится.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Как видим, «независимый предприниматель» — типичный советский человек, скорее всего, не моложе 45−50.
    Возможно, эндемик перестройки, сохраняющий живую культуру мозговых вирусов гайдаровщины-горбачёвщины в закоулках и складках неокортекса.
    Не исключено, что эмигрант, навсегда застрявший в янтаре историческо-культурного контекста времени отъезда.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Вообще, вроде понятно, что вас так раздражило: слово «общество».
    Наши либералы, ушибленные перестройкой, уже давно как бы приватизировали понятие «общество» и «гражданское общество».

    Типа, общество в России — это в точности навальнеры и борцы против Химкинской магистрали вдоль Байкала, плюс-минус.
    Ну ещё гей-парад.

    Но общество или гражданское общество — это не либералы, не «Дождь», не «Новая газета», не МБХ, не Чикизда, не Навальноволков и не Педогамов.

    Это — маленькая часть «общества», причём самая дурнопахнущая, кокаинизированная, лживая, крикливая, непрофессиональная, сплетённая и пронизанная промискуитетом и перверсиями, скопившаяся в глубоком жан-жаке столицы.

    Настоящее гражданское общество России — это «Бессмертный полк», очереди к Поясу Богородицы, «Лиза Алёрт» (не имеющее отношения к «Доктору Лизе», кстати говоря), похороны пилота Романа Филиппова в Воронеже, болельщики Мясо и Кони, и т. п.

    И по количеству, которое больше на 2 порядка, и по сути.

    И вот это настоящее общество Яндекс, например, раздражил в 2007—2009 упорной публикацией на 9 Мая вонючек про"заградотряды, гнавшие пулемётами штрафбаты с одним черенком лопаты на троих на миллионы изнасилованных немок".
    И подпиткой трафиком про-грузинских СМИ в августе 2008, например.
    И раскруткой «протестов» в 2012 четырьмя новостями из пяти на главной. И так далее.
    Это вроде полечили, договорились о «сетевой нейтральности». Закрыли стрёмные сервисы, которые никак не хотели становиться нейтральными.
    Стоило больших нервов и усилий владельцам.

    И вот пришло новое поколение трабунов, ламбуртов и голицыных, свежих и не обременённых, которые опять смекнули, что у них в силу служебного положения — в руках политический инструмент. Кончится опять плохо.

  • Ответить
    Джигсо

    во блин колбасит по политике-то. С утра пораньше прям начал борьбу.
    Посмотрел бы штоль финал идет по хокею, 1:1 в конце 3 го периода.

  • Ответить
    Джигсо

    >> С кем борьбу, конкретно?

    ну, с кем же еще такгого рода борьбу может вести человек? Со своими сойбственными тараканами, разумеется.
    Вон их там сколько понаперечислено. И все «конкретно».
    Что характерно — там самая здоровая масса ( «Настоящее гражданское общество России И по количеству, которое больше на 2 порядка, и по сути.») — она потому и здоровая, что глубочайше пофиг людям, где там у кого какой полтичиеский инструмент. Как говорится — не чеши Гондурас он и беспокоить не будет.
    Но. Тогда какже и на что добывать корм себе «борцам с канал Ходорковского «МБХ медиа»? (ктобы еще знал про этот канал кому он нафиг сдался?).
    Верно. Надо напоминать про Гондурас и постоянно отражать свою героическую борьбу с ним.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    она потому и здоровая, что глубочайше пофиг людям, где там у кого какой полтичиеский инструмент.

    Да неужели. Поэтому они и выходят миллионами на шествия Бессмертного полка, в очереди к Поясу и Дарам и так далее.

    Вообще-то Яндекс закрыл рейтинг блогозаписей, потом рейтинг блогов, потом отдал золотую акцию вовсе не потому что он не нравился лично какому-то конкретному замначальника управления в АП. А потому что достал очень многих, плевал в лицо всей нации на 9 Мая и другие даты.
    И легитимизировал давление на себя.
    Это как за Ходора никто на улицу не вышел, кроме оплаченных им же «одиночных пикетов».

    Вообще власть наша в большинстве случаев выражает волю общества — и с посадкой ходоров-улюкаевых-белыхов, и с запрещением пропаганды педерастии, и блокировками наркосайтов и т. п.

    Это просто вы тут, в заповеднике бандерлогов, не чувствуете вибраций страны и общества, живёте в дыму собственного самолюбия и безумия.
    Не можете отличить общества от тусовочки.

  • Ответить
    Джигсо

    >> Финал уже финализировался. Синодов только что нашёл у нас эфирное ТВ и включил, мы досмотрели братание и пожимание, а сейчас он смотрит награждение.

    это, кстати, весьма характерно характеризует.
    В тот момент, когда вся страна с утра пораньше болеет за сборную в финале ОИ, крайне важный матч, принципиальный во многом (учитываю всю эту эпопею с допингом и т. д.), много много лет не могли вернуть себе титул победителей Олимпиады по хоккею, такой ура патриот даже и не вкурсе.
    Причом, эта победа, в одном из «наших» видов спорта — она реально перекрывает массу прежних косяков (в самых разных областях) и тому подобного (уж так устроены мозги у людей) в плане патриотизьмов всяких.
    А он там «ментально борется» с какойто шушерой, которую откопал днем с огнем в интернете.
    Это вызывает вопрос: а этот довчел, он на самом деле или просто корчит из себя ура-патриота? Похоже так и есть на самом деле.

  • Ответить
    Джигсо > Игорь Ашманов контекст

    >> Это просто вы тут, в заповеднике бандерлогов, не чувствуете вибраций страны и общества, живёте в дыму собственного самолюбия и безумия.
    >> Не можете отличить общества от тусовочки.

    отчего же? прекрасные вибрации страны. В верном направлении.
    Вот кстати Грудинин размазал эту публику какраз. Пришол и с наслаждением размазал. (заметим, что до этого шла только какбы перманентная «борьба» этих самых нанайских мальчиков с девочками).
    Посмотрите (если найдете) полное интервью на Дожде пару дней назад.))))
    Это ведь сразу видно, когда разница мировоззрений, а когда имитация «борьбы» (как в вашем случае).
    А с этими всеми наркотрафикаме и тому подобное — лед тоже тронулся, судя по всему. 400 кг муки на личном самолете в Мск привезти — можно конечно долго рассказывать, что это была такая какбэ спецоперация, блаблабла…. Но ктож в такую спецоперацию поверит то?
    https://news.mail.ru/incident/32666687/?frommail=1

  • Ответить
    Soran

    >Поэтому они и выходят миллионами на шествия Бессмертного полка, в очереди к Поясу и Дарам и так далее.

    Миллиардами выходят. Инфа СТО %! Кто выходит сам, кого выгоняют. Это как с голосованием в военчастях, колниях, в госучреждениях.

    Те люди, которые искренне это делают, они делают это не потому, что интересуются политическими инструментами и политикой вообще. Совсем другие причины. А то, что россиянам, подавляющему большинству из них на политику положить с прибором — факт. Они любят порассуждать иногда за чарочкой или на кухоньке, но только для того, чтобы пар спустить. Народу политика пофиг, его, народ сейчас интересует только одна вещь — благосостояние свое и близких, ради достижения которого все сгодится.

  • Ответить
    Soran > Джигсо контекст

    >Но ктож в такую спецоперацию поверит то?

    То, что на личном самолетике привезли муку и вообще все эта хрень (389 кг кокаина) была обнародована с целью пиара — почти однозначно. Но вот то, что простой холоп, типа политикой интересующийся в это не поверит — клинический факт. Не верит простой холоп более никому, кроме доллара.

  • Ответить
    Soran

    >Посмотрите (если найдете) полное интервью на Дожде пару дней назад

    Больше 15 минут этого цирка я не выдержал. Но надо все-таки отметить, что по сравнению с журнализдами, особенно тем ублюдком, что сидел напротив, кандидат выглядит очень достойно.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Soran контекст

    Миллиардами выходят. Инфа СТО %! Кто выходит сам, кого выгоняют. Это как с голосованием в военчастях, колниях, в госучреждениях

    Это ты про «Бессмертный полк» написал, либераст?
    Ты давай, охолони немного, а то договоришься.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    отчего же? прекрасные вибрации страны. В верном направлении.

    Да, такие шестипроцентные примерно вибрации, как у Жирика и Собчак приблизительно. Для тусовочки, а также для проснувшихся внезапно с форумного похмелья.

    Вот кстати Грудинин размазал эту публику какраз. Пришол и с наслаждением размазал.

    Казалось бы, при чём тут Лужков?

    Вот кстати (точно кстати?) в СМИ и блогах это пока выглядит так, что эта как раз публика его размазала как раз, с его как раз зарубежными незадекларированными счетами и как раз деньгами на совхоз от алиевского зятя Агаларова как раз.

    Впрочем, поскольку это двухходовка «выпустить/размазать» или как говорят маркетологи, «тизер-плизер», то всё ОК вроде бы.

    Главное, завершать Грудининым каждый камент («вот кстати»), а не через раз, не отлынивай.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Soran контекст

    Но надо все-таки отметить, что по сравнению с журнализдами, особенно тем ублюдком, что сидел напротив, кандидат выглядит очень достойно.

    Это не так трудно. Тем более, что Дудь там особо не готовился и вообще постыдно расслабился. Видимо, развинтился от роста показов на Ютьюбе.

    Я помню, что Тиньков себя так вёл в своих интервью, с ним не о чем разговаривать было, не готовился, не вникал, не мог содержательного вопроса задать, сильно рассчитывал на себя, что по ходу напридумает креатива — и не мог.

    Но проблема вв том, что кандидату надо выглядеть молодцом не среди овец. А там он довольно средний, разговорчивость и у Жирика, и у Ксюши не хуже.

  • Ответить
    Soran > Игорь Ашманов контекст

    >Это не так трудно.

    Для кого как. Для тебе непреодолимо трудно. Ты еще не протрезвел после сабантуя? Речь не об интервью Дудю. Ты хоть иногда контекст постов читай, на которые отвечаешь и думай, что отвечаешь, несчатсный!

  • Ответить
    Soran > Джигсо контекст

    Зал — не показатель. Любой среднестатистический зал можно набить. Хоть там Дудь будет ВДудь, хоть Грудинин, хоть Путин, хоть Невзоров, хоть Быков, хоть Рожин, хоть, прости господи, Собчак.

  • Ответить
    Джигсо

    >> Зал — не показатель. Любой среднестатистический зал можно набить. Хоть там Дудь будет ВДудь, хоть Грудинин,

    э, нет. Аншлаг надо уметь делать. А также и уметь аудиторию держать, чтоб орала, ревела и хлопала. Тут очевидно опыт животновода сказывается.
    Ну и эстрадника в душе.
    Видно, что он подпитывается от энергии зала. Это очень важный фактор. И сравните с тем же «набитым залом» довчелов другого кандидата?
    А если ему народом вот таким простым набить зал? Смогет «гутарить» два часа как тот васийли иваныч? Однозначно — не смогет. А эта незаорганизованность, люди в проходах толпой, внимают — эта картинка дорогого стоит. Она убедительна. А у остальных — вообще неубедительна. Искусственна.

    А довчел чото да. Еще не пришол в себя. Все про дудя, когда обсуждается дождь, вообщет.
    Что тоже харакетрно: борется с какимто МБХ медия — нафиг кому эта бурьба нужна с этим мбх, сидящем в лондоне, когда вот толпа. Без всякого яндекса. Чисто оппозиция. А не фейк. И у каждого — там в этом бессмертном полку по нескольку родственников.
    Както не похож этот зал на сборище ококаиненных либерастов))))

  • Ответить
    Soran > Джигсо контекст

    , нет. Аншлаг надо уметь делать.

    Во первых умеют делать. Во вторых, и еще раз, зал — не показатель. Если бы вечер был посвящен убиенному немцову, зал бы тоже набился. Вы полегче пожалуйста, я не имею ничего против Грудинина. Я просто не верю в цирк под названием выборы.

    >А довчел чото да. Еще не пришол в себя.

    До прямых угроз скатился. Второй раз уже.

  • Ответить
    Джигсо

    >> Если бы вечер был посвящен

    в новосибирске? в барнауле? да ни в жисть не набился бы.
    Вечера памяти — вообще не в нашей традиции. К чему эта тягомотина.
    А тут люди хотят движухи и ответов на вопросы. И теперь 8% уже не очень нарисуешь ему. Никто не поверит, что 8.
    А выборы нужны. Когда уже не мычат не теляцца, опупели на яхтах, нужен стимул. Чисто такой % неожиданный — допустим, 15\20% - это звоночек.

  • Ответить
    Soran > Джигсо контекст

    Блажен, кто верует!

    >да ни в жисть не набился бы

    Да прям там (хотя в Барнауле — может быть, только Барнаул ничего не решает)

    Ну нарисуют не 8, а 28…. Все будет точно также (точнее хуже). Перспектив — НОЛЬ.

    >нужен стимул.

    Угу. Всем пофиг яхты — привыкли все уже.Уже война, точнее две, в одной из которых то ли два, то ли три раза уже объявлялась победа. Уже 200-тые массово (наемники правда, погибшие аккурат за частный интерес). Всем пофиг.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Возможно, эндемик перестройки, сохраняющий живую культуру мозговых вирусов гайдаровщины-горбачёвщины в закоулках и складках неокортекса.

    Зачем вы глумитесь над инвалидом информационной войны, он же не виноват что верхушка страны в конце СССР оказалось сплошь из слабаков и предателей и допустила поражение в информационной войне и как следствие уже поражение в холодной.

    Таких людей реабилитировать надо, и на время лечения освободить от некоторых гражданских обязанностей, таких как обязанность голосовать, чтоб увеличить шансы на выздоравливание.

    >Вообще власть наша в большинстве случаев выражает волю общества — и с посадкой ходоров-улюкаевых-белыхов

    Это вообще любая адекватная власть должна делать чтоб удерживать власть, Путин это здорово делает, но есть у меня ощущение что общество ждет большей крови, мне кажется есть даже запрос на восстановление смертной казни за некоторые виды преступлений, таких как терроризм, наркоторговля и коррупция.

    А вот например димон яркий пример неадекватной власти, помню как он будучи президентом, на каждом углу рассказывал о гиганской коррупции, уверял что минимум триллион каждый год разворовывают, но по факту ни обного ‘улюкаева’ даже не посадил, вот яркий пример суицидальных наклонностей у некоторых представителей власти.
    Вместо отработки запроса общества, сам кратно усилил этот запрос без малейшего его удовлетворения.

    >Впрочем, поскольку это двухходовка «выпустить/размазать» или как говорят

    Это может и двухходовочка, но явно большого плана по сведению на нет коммунистических идей, которые в общем СССР и погубили, так как с одной стороны выключили из экономического процесса огромный мозговой ресурс страны, с другой ослабили человеческий потенциал страны безуспешной попыткой вырезания инстинкта собственника.

    Грудинин это финальный аккорд операции Зюганов, которого внедрили в ЦК в 1993 аккурат после бунта Макашова, когда стало понятно что гвоздь в гроб коммунизма, одной только приватизацией, не забить, нужна работа изнутри, которую и возглавил настоящий патриот Зюганов, патриот не коммунизма, патриот России!

    Он считай всю свою жизнь положил на алтарь борьбы с утопией развалившей страну, чтоб эта утопия больше не угрожала нашей Родине в дальнейшем.

    Ленин и Сталин были уверены что коммунизмом можно махать как марковкой без каких бы то нибыло рисков, но как оказалось махать ей смогли только сильные политики, слабаки типа хрущева были вынуждены попытаться начать ее реализовывать в жизнь, чем и погубили страну.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Посмотрел бы штоль финал идет по хокею, 1:1 в конце 3 го периода.

    Что не сдюжила ваша культурная нация?
    А план видать у них не хуже барбароссы был, даже до финала с ним дошли, по вашему вероятно геном у европейцев уже не тот…

    >Те люди, которые искренне это делают, они делают это не потому, что интересуются политическими инструментами и политикой вообще.

    Зорик ты видимо слабо себе представляешь что такое политика, вероятно ты думаешь что это только процесс удержания власти, но это вторая по важности задача политики.

    Главная задача политики это объединение людей вокруг какой то идеи, для возможности противостояния внешней угрозе, зачем удерживать власть в системе, которая рискует быть поглощенной другой, или даже совсем уничтожена.

    Конкретно ВОВ идеальная идея для объединения, так как это яркий пример того как мы не получится жить в коконе, мы показали бешенный экономический рост в 30-х и к нам сразу пришли в гости, подрезать на старте.

    Потому мы должны заниматься муждународной политикой и защищать свои интересы по всему миру, как например в Сирии, где кстати решается в том числе, главнейший вопрос для либерастов, курс рубля к доллару, но они либо по тупости своей, либо по не грамотности, не понимают этого, думают эти потребляди что лучше бы им дали деньги, что потрачены на Сирию, на их потреблядство.

    >Бот «Денис Давыдов» подключился. Новая модель!

    Зорик, что то ты какой то слабый стал, куда делался твой полемический запал?

    Давай так, я с тобой соглашаюсь и говорю тебе что ты полностью прав, я легендированный бот-барыга-пропагандон сделанный Ашмановым на алгоритме любезно предоставленный майкрософтом, а ты все такие начнешь какие то еще мысли выдывать, а то скучно с тобой становится, деградируешь ты, жалко если тебе сократят зарплату и переведут в комменты майл.ру, хотя для животных, к коим ты сам себя относишь, без естественного отбора никак…

  • Ответить
    Карабас Б3.0

    >>Настоящее гражданское общество России — это «Бессмертный полк», очереди к Поясу Богородицы, «Лиза Алёрт» (не имеющее отношения к «Доктору Лизе», кстати говоря), похороны пилота Романа Филиппова в Воронеже, болельщики Мясо и Кони, и т. п.

    Вот это всё через запятую нельзя просто так перечислять. В спец труде, с спец пояснениями — можно. А вот так, запросто — нельзя. Это через запятую не перечисляемо.

  • Ответить
    Soran

    >Это через запятую не перечисляемо.

    Вы правда такой наивный? Ради способа пиара себя любимого, и (главное) ради обращения в звонкую монету — хоть тыщщщу раз подряд перечисляемо.

    ПыСы.
    Особенно доставило «очереди к поясу богородицы». :)))))

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Карабас Б3.0 контекст

    Да неужели. Там пересечение процентов 70 минимум.
    Для участвующих — оно не через запятую, а через дефис. Освобождение Ленинграда — Великий пост — покаянные каноны — Пасха — 9 Мая — Бессмертный полк — Крым и т. п.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Особенно доставило «очереди к поясу богородицы». :)))))

    Куда тебе доставлять-то, Зорик, адреса нет, там пусто, все ушли из твоего неокортекса на форумный фронт.

    Очереди к Поясу Богородицы — 3 миллиона человек по стране. Не десяток-два тыщ Навальнера или Грудинина.

  • Ответить
    Карабас Б3.0

    А с финалом по хоккею Джи Предводителя подрезал!)))
    Красиво.
    Клубникин — конечно, фейк. Но топить за фейк законодательно не запрещено, ведь этот фейк официально зарегистрирован в избиркоме. А больше ведь ни за один фейк топить причин нет никаких. Этот-то хоть артикулирует извечную народную мечту по мотивам братства и справедливости и т. п. и ещё — коровам всё самое лучшее (в плане доильных аппаратов и прочего). Последнее не может не вызывать у нас естественной эмпатии (еле вспомнил это словечко). Надеюсь, что именно по всему поэтому Джи за него так настойчиво и топит. Ясно, что не дурак же этот Джи и всё про фейковость понимает. А за заглавный фейк топить смысла нет — ибо он по определению «мы победим». И это, кстати, для страны сейчас единственный пока вариант. Ну, что поделать. Каждый народ достоин своего фейка. Думаю, что «мы победим». Как всегда. Если бы мы хоть раз в истории проиграли, то нам бы сразу пришел кирдык и никакого плланамаршалла не было бы для нас. Для нас у Цивилизации всегда были свои особые «планы» — терминальные.

  • Ответить
    Soran > Игорь Ашманов контекст

    >Куда тебе доставлять-то

    Уже доставило. Ты опоздал.

    >Очереди к Поясу Богородицы — 3 миллиона человек по стране. Не десяток-два тыщ Навальнера или Грудинина.

    Ну вот сам и признался, православный иудей, что только 3 миллиона. Это, кстати, хорошо, что так мало (думал больше, если честно!). Это говорит о том, что попы не всем вменяемым отполировали мозг. Сколько там у Навального или Грудинина — мне вообще фиолетово. Не люблю клоунов. И цирк.

  • Ответить
    Soran > Карабас Б3.0 контекст

    >А за заглавный фейк топить смысла нет — ибо он по определению «мы победим».

    Топить есть смысл только за свой карман и ни за что больше.

    >Если бы мы хоть раз в истории проиграли, то нам бы сразу пришел кирдык и никакого плланамаршалла не было бы для нас.

    СССР проиграл с треском, а вы еще почему-то живы и даже что-то говорите. Т.е. не обязательно кирдык. Хотя да, план маршалла тут не предусмотрен, т.к. для обслуживания трубы столько человеков не нужно.

    >Для нас у Цивилизации всегда были свои особые «планы» — терминальные.

    Не у цивилизации, а у природы, у которой планы все сводятся к естественному отбору. К сожалению. С законами природы спорить бесполезно. Посопротивляться можно конечно, но тоже абсолютно бесполезно. Про совок тоже говорили, что он велик и непобедим. Песни пели, за руки взявшись, на парады ходили. Сдох этот непобедимый совок по щелку пальцев. Быстрее и бескровнее, чем ливийский и иракский режимы.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Надеюсь, что именно по всему поэтому Джи за него так настойчиво и топит. Ясно, что не дурак же этот Джи и всё про фейковость понимает.

    Все он понимает, просто очень любит флуд вот и топит за фейк, чтоб ему постоянно объясняли что это фейк, а он радуется — флуд множится.

    >Если бы мы хоть раз в истории проиграли, то нам бы сразу пришел кирдык и никакого плланамаршалла не было бы для нас.

    Верно мыслите, и не может быть для нации — соучредителя планеты, плана маршала, он только для дойных коров предназначен, мы или присмерти или свой план маршала реализовываем увеличивая потенциал.

    >Для нас у Цивилизации всегда были свои особые «планы» — терминальные.

    В вот тут вы крепко ошибаетесь, мы и есть Цивилизация, причем важнейшая ее часть, уравновешивающая и охраняющая эту самую Цивилизацию, от всяких отморозков мыслящих только на шаг вперед.
    Концентрированность на одном шаге, дает им не только кратковременное преимущество, но и последующий проигрыш.

  • Ответить
    Карабас Б3.0

    >>Для участвующих — оно не через запятую, а через дефис.

    Это для вас, возможно, так. Но я бы не хотел на эту тему тут устраивать «обсуждения». «Бессмертный полк» — это и великий победный и великий жертвенный самодостаточный базис. Не нужно под него что-то своё личное подкладывать — не бесспорное. Бессмертный полк — это бесспорное воплощение дани памяти всем нашим предкам (многонациональным и многоконфессиональным), которые голову сложили за наше право быть самими собой. И это ответственность. Это то, что создает базис альтернативы концепции «где хлеб, там и родина» и концепции «эта страна».
    Но этого мало. Нужно и ещё кое-что. И вот тут уже начинаются почему-то фейки, в том числе — современные нам (самые лубковые). Тут уж — кто во что горазд. А почему? А потому что «мы победили» — уже давно.

    Освобождение Ленинграда — Великий пост — покаянные каноны — Пасха — 9 Мая — Бессмертный полк — Крым и т. п.

    9 Мая — Крым. Не умаляя ни смысла, ни красивого исполнения присоединения Крыма, такая постановка вопроса — профанация победы советского народа в Великой Отечественной войне. И профанация вообще великой истории нашего великого народа.
    Да, лучше бы не было этой войны вовсе. Кстати, виновники того, что она состоялась (наши сухопарые «партнеры») так и не ответили за наши ДЕСЯТКИ миллионов павших — в значительной части мирных граждан — детей женщин, стариков. ПОЧЕМУ? И т.д. и т. п.
    P. S. По Крыму. Если поддержка жлоба и аликарха Януковича соответствует нашим интересам и представлениям о единстве нашего народа (народ-то на территориях рОССИИ и уКРАИНЫ един по сути), то после переворота нужно было спец операцию не в Крыму, а в Киеве проводить и возвращать его на престол. А так — какое-то мелкотемье и/или договорняк походу. Это такой исторический бисер. Хотя, для жителей Крыма — безусловно значимо, и, надеюсь, позитивно. А уцелом — событие неоднозначное. Это как красивый высер (эдакий ход конём) в конце проигранной шахматной партии. Ну да — красиво. А теперешнюю партию «про что» играем, «во что» играем и с кем?

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >СССР проиграл с треском, а вы еще почему-то живы и даже что-то говорите.

    Это у нас такой генетический код, никогда не сдаваться, даже когда уже совсем упали, все равно мы сражаемся и не даем супостату доделать свое терминальное дело до конца, да и опыт исторический у нас огромный, падение Киевской Руси, падение Рюриковичей, Романовых, Большевиков.
    Даже если еще раз упадем, все равно встанем и будем сражаться дальше.
    Потому что Русские не сдаются!
    Потому что это наша историческая миссия, защищать мир от отморозков.

  • Ответить
    Карабас Б3.0 > Soran контекст

    >>СССР проиграл с треском, а вы еще почему-то живы

    Вывод какой? А простой — «СССР» ещё не проиграл. Этот «СССР» ещё жив. Но уже скорее мёртв, чем жив). Это да. Но — нет) Бу-га-га-га!))) Как говаривали в почти классике — «Грядут большие перемены!». Оне в нашей стране постоянно вот так «грядут». Бу-га-га-га!)))

  • Ответить
    Джигсо

    >> Надеюсь, что именно по всему поэтому Джи за него так настойчиво и топит.
    >> Ясно, что не дурак же этот Джи и всё про фейковость понимает.

    ну, почему же? таких дураков вроде меня — полным полно. Их (нас), дураков, собсно, всегда больше. Поэтому и в данном конкретном случае есть реальный шанс))) Мы можем только кучей побеждать. Берем кучностью в сочетании с тупизмом. Это пусть умные да прагматичные идут там за самовыдвиженца. А наше дело тупое: берешь и голосуешь.
    Кстати, этот кандидат и работает оперативно. Видит — пошла массовая поддержка — тутже высказывает «спасибо». Это говорит, что люди кумекают и быстро реагируют и главное, правильно.
    А у того чего? Ничего. Тишина. И штаб замолк. Не креативит. Активность на нуле. Видимо, сказывается срыв поставок муки из Аргентины?

    Нужно поддерживать того, что хочет и умеет работать с людьми. И не поддерживать того, кто не умеет и не хочет. Тут ничего личного)))

  • Ответить
    Карабас Б3.0

    >> Ничего. Тишина. И штаб замолк.

    Да, это уже как-то очень странно. Может, в самом деле решил эстафету передать? Вот так объявит за пару дней, что устал и приболел и мол, сами же хотели и вот — голосуйте сами за кого хотите теперь. И бац — Грудинин в дамках. И чё? Да ничё. Начнется чистка в плане «смены караула». А потом всё устаканится. Только цинизму прибавится. Ибо игдеж мы найдём столько таких вумных председателей совхозов? Да и лондонский аэропорт их всех не вместит, когда оне за доильными аппаратами туда клином полетят.

  • Ответить
    Soran > Карабас Б3.0 контекст

    >Этот «СССР» ещё жив.

    Я прям беспокоится начинаю, не теряем ли мы вас. Ваш СССР сдох. Именно сдох, а не умер. «Этот» — его главный наследник, РФ, да, жив. Но СССРа вашего нет. Хотя, я вас понимаю. «Веруем!»

  • Ответить
    Карабас Б3.0

    >>"интернет-партизаны"

    Бу-га-га-га!))) Джигсо, ну если прокатит, вы уж там замолвите словечко, что я типа тоже. А то — кирдык реальный мне будет. Я ж не против. К тому же — он же инженер-механик. Есть у меня одна тема — он сразу врубится. Договорились? Фух. Я ж «ЗА».
    Как говаривали в несвободное советское время — «если погибну в бою, прошу считать меня коммунистом. Если нет — то нет». Айтишниги не вкурят уже наверное.

  • Ответить
    Джигсо

    да ничего страшного не случится. Вумных полным полно. Они просто вынуждены дурака включать, дабы не высовываться выше ватерлинии.
    Будет команда дана — мгновенно все будут вумные, кристально честные, что огого. Это ведь Расея.
    Ну несколько человек лишатся ништяков, только и всего. Не критично.
    Зато дело двинется сразу вперед: снимется вопрос легитимностей и кучи сроков, можно будет перешерудить правительство, скорректировать многие вещи, списать и закрыть косяки прошлых лет, заново начать разговоры по инвестициям, кредитам, интеграциям, уибранию санкций и тому подобное.
    Ну или еще несколько лет в тухляке сидеть. А смысл? Кадров самовыдвиженец новых не выдвигает. Предложений никаких не предлогает.
    Нужен наш, свой, совецкий трамп. С портфолио и либидо, волосаме и усаме. Хоть инаугурацию нормальную провести с ликующим на улицах народом.
    А не этот ужос с пустым городом и чорным немецким броневиком.

  • Ответить
    Карабас Б3.0

    >>Нужен наш, свой, совецкий трамп.

    Согласен — и устроим трамп-тарарамп! Мало никому не покажется. Это мы умеем. А то — залежались на печи, а печём — не калачи).
    Ну, пусть будет, как будет. Тут важно, чтобы ядерный чумоданчик не запропастился во всей этой смуте.
    Вот, пара реплик И.С., и сколько сообщений) Копеечка на роем. Уметь надо так троллить.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >>Для участвующих — оно не через запятую, а через дефис.
    >Это для вас, возможно, так. Но я бы не хотел на эту тему тут устраивать «обсуждения»

    Вы же классическая жертва 20 съезда, потому у вас и пояс богородицы и бессмертный полк порознь идут, а вот для тех кто в 1941—1945 в окопах на смерть стоял, нет, и крестились все жалающие прям на фронте и попы как могли поднимали боевой дух и фильмы снимали прям во время войны про великих православных полководцев.
    Отлично у людей совмещались христиансткие ценности с коммунистическими, ну, а после хрущева это конечно все выпиливать начали.

    >Если поддержка жлоба и аликарха Януковича соответствует нашим интересам
    >то после переворота нужно было спец операцию не в Крыму, а в Киеве проводить и возвращать его на престол

    Вы как и либераст зорик совсем не разбираетесь в политике, нам нужна Украина, а не вор янукович, который и не совсем кстати наш был, на двух стульях сидел, многовекторная политика же.

    А Украина от нас стала отходить еще в середине 80-х, в связи с деградацией идеологии СССР, так как начали рушиться ценности на которых весь СССР держался и Украина в частности.

    Ленинская конструкция (разбавление Украины русским пролетариатом) перестала работать именно потому что закончились советские ценности вместе с самим пролетариатом, у жителей всего СССР от голодухи устроеннной бездарями от партии, в голове поселились новые ценности, совсем не совместимые с конструкцией СССР, тут зорик правильно говорил насчет колбасы, она то и разрушила ценностную систему СССР, потом и его, за счет ослабления страны в холодной войне и как следствие проигрыш в ней.

    Чтоб вернуть Украину, нужно чтоб большая часть украинцев (не по национальности, а по местоположению) разочаровались в главной своей идеи приведшей к их отделению от нас, их идея в том что с западом они будут жить сытней, что по логике конечно чистый бред, потому что для нас Украина это мы и есть, а для запада они папуасы для дойки, не более.

    Но чтоб они убедились в этой элементарной логике, им нужно дать упасть на самое дно и вдоволь откушать дерьма, чем больше тем лучше для их же потомков, только так мы сможем вновь воссоедениться, силой тут ничего не сделаешь.

    >Это как красивый высер (эдакий ход конём) в конце проигранной шахматной партии.

    Может и не крассивый, но точно ход конем, обломавший нам мат, и партия продолжается, это только у вас все закончилось в 1991…

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Вот я вас слушаю и задумался… Что вы будете делать и говорить, если Грудинин прос… ээээ… проиграет?

    Как и ты, флудить, скажет что это был генеральный прогон, а вот когда Путин приболеет то он выйдет и возьмет власть, главное же не грудинин, главное джигсо, его флуд и его виртуальная стрелялка роем.

  • Ответить
    Джигсо

    >> Вот я вас слушаю и задумался… Что вы будете делать и говорить, если Грудинин прос… ээээ… проиграет?

    а, собсно, почему я чтото должен делать? Я его кампанию не финансировал.
    Но (с моей точки зрения) лотерея беспроигрышная (в плане собственных самоощущений).
    А именнно. Если он наберет 15 и более — то это уже серьезно. Это раз. (значит, по факту — все 30).
    Очевидно, что далее будет продолжаться та же шняга ни бе ни ме, а я по крайней мере буду иметь самоощущение, что я за эту бадягу не голосовал.
    Причины, по которым нужна смена составов — я выше написал. Думаю, с этим трудно спорить.
    Да и собсно, при прежнем прижиме (кпсс) хотя много чего небыло, но система работала и народ себя достаточно комфортно чувствовал (пока ему не отключили мыло, табак и антиалкогльную кампанию).
    Все примерно понимают, как себя вести, какова иерархия и система взаимоотношений, блаблабла. А равно и цели\задачи. (ну, сейчас с некоторой попроавкой на капитализьм и китайский опыт).
    Да и я полагаю, китайские товарищи помощь тогда окажут. А так как щас — понятно, что не окажут. Представляю, каково им вести переговоры с людьми, которых по их законам к стенке ставят без вопросов.
    Короче, рано ли поздно ли, а чему быть тому видимо не миновать.
    Темболее текущий самофаворит вообще самоустранился. Даже както это несолидно.

  • Ответить
    Soran > Джигсо контекст

    , собсно, почему я чтото должен делать?

    Я не сказал, что должны. Я спросил, что будите делать, т.к. мне показалось, что вы так вот прямо искренне за него топите.

    >Если он наберет 15 и более — то это уже серьезно.

    Для него, для вас (может быть) серьезно (наверное). Для страны в целом — никак.

    >Думаю, с этим трудно спорить.

    Я и не спорю. Мне действительно интересно, как умный вроде бы человек, не бот, не дебилов, не копираст обсуждает всерьез клоунаду!

    >Да и собсно, при прежнем прижиме (кпсс) хотя много чего небыло, но система работала и народ себя достаточно комфортно чувствовал

    На рассвете совка, да, все работало. А на закате ни черта не работало и именно народ больше всего этот совок и ненавидел, осуществляя по сути микросаботаж. Именно микросаботаж первым делом явился прчиной, что колосс на глиняных ногах протух при жизни и издох без выстрелов.

    >Да и я полагаю, китайские товарищи помощь тогда окажут.

    Это вы шутите так? У китайских товарищей интерес сугубо прагматичный — ресурсы и оружие. Китай не равный партнер. Китай экономический монстр, а РФ экономический сырьевой середнячок. Китай никогда не будет разговаривать с РФ как с равным партнером!!! Скорее в США найдутся вменяемые ребята и послушают усопшего бжезинского — попытаются договорится с китайской элитой.

    >Представляю, каково им вести переговоры с людьми, которых по их законам к стенке ставят без вопросов.

    Им наплевать. Если им выгодно, они с дьяволом будут вести переговоры и иметь дело. Слабых китайцы еще больше терпеть не могут, чем янки и разделываются с ними без разговоров. Это Азия (золотая дремотная)!!!

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Ничего у меня не закончилось. Это у вас — так ничего и не началось)

    У вас тогда раздвоение личности, и один из ваших альтерэго вот такое пишет:

    Какие идеологические противники? Вы что? Да никаких ид-х противников, только партнеры. Все противники — пальцем деланные — для обеспечения «интриги» мирового цивилизационного процесса — для пипла.

    https://roem.ru/22−02−2018/268027/telegram-ton-18−2/#comment-270529

    Из чего по моему ясно следует что вы считаете что в 1991 все закончилось.

  • Ответить
    Джигсо

    >> Мне действительно интересно, как умный вроде бы человек, не бот, не дебилов, не копираст обсуждает всерьез клоунаду!

    во первых, клоунада — один из сложнейших видов искусств (теболее — если цирковая, где и акробатика и дрессура и еще куча жанров).
    Во вторых — есть циники, есть романтики (причом, почти всегда — циники стесняются цинизма, а романтики — стараются выглядеть циниками, что какбы более круто). А я — прагматик. У меня реально нет эмоций. Так уж вышло.
    Поэтому я и рассуждаю чисто по совокупности факторов и обстоятельств. Нужно както мягко выруливать из тупичка, в который забрели. И желательно — сохранив все положительное и наработанное. И расширив социальную базу. Ну и от балласта избавиться не мешает.
    20% даже заниженных — обозначат расклад. Что верхи не могут, да и не особо хотят.
    Надо както расшивать экономическую ситуевину. Да и остальные. Нужен чел, который не боится навоз лопатой кидать и в резиновых сапогах ходить по хлеву. А так — топытопы, рукаме водить — это хорошо при нефти в 130.
    Уже все понятно даже по маску. И так то было безнадежное отставание, но както еще вроде как был какойто шанс. А тут уже просто сливай воду.

  • Ответить
    Soran

    >Нужно както мягко выруливать из тупичка, в который забрели. И желательно — сохранив все положительное и наработанное. И расширив социальную базу.

    Вот согласен полностью. Только вот я не вижу мягких методов….

    >Ну и от балласта избавиться не мешает.

    Хмммм…. а что по-вашему — балласт?

    >Что верхи не могут, да и не особо хотят.

    Это уже было ясно, когда тандем перевернулся кверх ногами.

    >Нужен чел, который не боится навоз лопатой кидать и в резиновых сапогах ходить по хлеву.

    Так есть уже один. И на истрибителе. И на стратеге, и даже в подводной лодкЕ (опаснее, чем по хлву гулять). и в пелоткЕ.

    >А тут уже просто сливай воду.

    Давно пора слить эту космическую воду, которая кроме PR имеет очень мало смысла.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >"Да никаких ид-х противников, только партнеры." — это же не моя позиция.

    Правильно ли я понимаю что у вас идейные это равно советские?
    Других типов идейных и вообще идей же по вашему быть не может?

    Я думаю вы жестоко ошибаетесь, идет именно идейное противостояние, причем разноуровневое, начиная от столкновения систем ценностей:
    традиционные VS неолиберальные,
    до идей распределения мировых материальных ценностей:
    однополярный мир VS многополярный.

    Ну, а то что вы зациклились на слове ‘партеры’, лишний раз доказывает вашу политическую безграмотность, у нас люди (ныне живущие) после афгана, после холодной войны, после двух чеченских, никак не хотят больше серьезных столкновений, поэтому и нельзя врага называть врагом, так как это резко снизит политические возможности того политика который назовет черное черным, потому ‘партнеры’.

    Зомбо ящик с утра до вечера пыхтит чтоб врага можно было назвать врагом, но увы и ах, его сила очень ограниченна, пока в народе главенствует идея ‘лишь бы не было войны’, может оно и к лучшему, худой мир лучше доброй войны, глаз народа — глаз божий!

    Так что все будет как при Сталине, мобилизация будет проведена поздно, с большими потерями, ГЛАВНОЕ чтоб никто не усомнился что на нас именно напали, а не мы сами спровоцировали, чтоб уверенность в Отечественности войны была 100%

    Кстати николаю2 и сейчас припоминают что он дескать спровоцировал культурную нацию на нас напасть, объявив мобилизацию еще до объявления нам войны со стороны Германии.
    Такое обвинение и Сталину пытаются вменить, но выглядит это уже совсем по идиотски.

  • Ответить
    Джигсо

    на самом деле так устроено, что самое сложное и глобальное - именно самыми простыми методами делается. А вообще и сложного то нету ничего.
    Оттого, что все достаточно просто, такой тень на плетень и наводют с этими выборами.
    Новая метла приходит (особенно — если совершенно новая) — сразу все начинают суету, чтобы с мест не повылетать. Это будет типо керлинга выглядеть. Но вместе с тем и вылет тоже уже не вызывает удивления.
    Даже если допустим дама сделала себе суперпричоску, завивку, блабла или маникюр — рано или поздно надо и голову мыть и ногти стричь. Также и с кадрами. Тянуть можно конечно, но не бесконечно.
    Да и мундиаль этот дурацкий опятьже. Ведь если статус кво — могут и проигнорить мировые лидеры то.
    Впрочем, это все конспирологии, геополитики, блабла и т. д. Мне пофиг. Грудинин идет нормально, рейтинг в геометрической растет. Косяк он уже ясно, что врядли допустит. В любом случае — будет дышать в загривок все следущие годы)))

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    у вот сам и признался, православный иудей, что только 3 миллиона.

    Зорик, опять взялся за своё. Ты же еврей, признайся.
    Не можешь без этой темы.

    Это, кстати, хорошо, что так мало (думал больше, если честно!).

    Три миллиона — это очень много. Это значит, что пассивная аудитория — примерно на порядок-полтора больше. И это нормально.
    Эта аудитория примерно совпадает с теми самыми 86%, с 80% за ЕР в сентябре на муниципальных выборах и т. п.
    А то, что ты не думал, не знал, не знал, да и забыл — это очевидно.

  • Ответить
    Карабас Б3.0 > Денис Демидов контекст

    >>Правильно ли я понимаю что у вас идейные это равно советские?
    Других типов идейных и вообще идей же по вашему быть не может?

    Не правильно.

    >>Я думаю вы жестоко ошибаетесь

    Не парьтесь. Вы-то сами-то всё же «правильно» понимаете? Ну и ладушки. А на меня дурака (да ещё и анонима) время не тратьте.

  • Ответить
    Soran > Игорь Ашманов контекст

    >Это значит, что пассивная аудитория…

    Пассивная аудитория не значит ровным счетом ничего. Три миллиона оголтелых, это совсем чуть для стосорокамилионногогосударства. И это здорово! Гораздо нагляднее намазы в мкадске на исламские праздники (смотри Ашманов, поймают тебя как-нибудь — заставят ислам принимать. Они коварные — на камеру снимают).

    >Эта аудитория примерно совпадает с теми самыми 86%, с 80% за ЕР в сентябре на муниципальных выборах

    Только в шизофренических галлюцинациях и фантазиях. Но тв них еще и не такие совпадения случаются (спрошу у знакомого, интересный это случай, или нет).

    >Ты же еврей, признайся.

    Прям как ты. Только синагога другая. Такой вот иудей-агностик В отличие от вас, православных иудеев).

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Не правильно.

    Хорошо если показалось, а то я думал что вы на полном серьезе считаете что в мире никаких идей ни до 1917 ни после 1991 и не было.

    >А на меня дурака (да ещё и анонима) время не тратьте.

    Так я на вас лично и не трачу, я же не в личку вам пишу, я пишу всем таким же как вы, застрявшим в прошлом.

    Такие как вы, идейные, самый потенциально полезный для свершений контингент, либерасты же просто хозяина хотят, стоить им чуть в кадык дать и они сразу за хозяина начнут принимать того кто дал, они по сути просто ресурс, управление которым могут и перехватить, а вот такие как вы это другое, вас надо именно убедить, увлечь, вот я и тренируюсь тут.

  • Ответить
    Олег Яшин > Soran контекст

    Гораздо нагляднее намазы в мкадске на исламские праздники
    Зорик, ну сколько же можно. Ведь напоминал тебе неоднократно, не пиши о том, в чем нихрена не смыслишь. Или тебе нравится в лужу с большим плюхом?

    Наглядно все наоборот.

    На исламские праздники в Москве в мечети и на площадки приходит около 200.000 человек.

    На Пасху в храмы - более миллиона.

    Первые же пруфы в поиске:
    http://tass.ru/obschestvo/4186458
    http://77.мвд.рф/news/item/8087500

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Пора, пора уже вам в большую политику.

    Рано, у меня и манифест алгоритмического государства еще даже не готов.

    >Там все контингенты уже давно под должным контролем.

    Вопрос только под чьим именно контролем, естественно под олигархическим, потому толку от меня там будет где то 0.0001% от того что дает Путин, уж не за деньгами же на жизнь туда идти в самом деле как грудинины и товарищи максимы всякие, видимо вопрос денег на жизнь у меня так остро не стоит как у них…

  • Ответить
    Олег Яшин > Soran контекст

    Написал две цифры, обе нарисованные (как и выборы-шмыборы).
    Эти пруфы не стоят бумаги, на которой накаляканы

    Эк тебя колбасит, цифры нарисованы, власти врут. Ну живи дальше в воображаемом мире, только с умными людьми не спорь, особенно, если в цифрах и пруфах не силен. Ты же опровергнуть эти цифры не можешь, привести свои тоже? Или тебе просто «кажется»?

    В процентном соотношении считай, олух!
    Ты не ругайся, эмоции — признак слабой позиции в споре.

    Напиши свои процентные соотношения (тебя можно понять, что ты считаешь, что мусульман выходит больше, но цифры говорят о другом, в соотношении то же), подкрепи пруфами.

    Учись правильно формулировать свои мысли. А оскорблять пользователей РОЕМ — много ума не надо, это каждый школьник нынче может.

    ЗЫ Про кладбища тоже цифры от ГУВД есть. Найти сможешь?

  • Ответить
    Soran > Олег Яшин контекст

    >Эк тебя колбасит, цифры нарисованы, власти врут.

    Совсем не колбасит. Цифры нарисованы (даже если принять их за реальность, то вот она реальность эта очень хорошо отражает картинку. Но ты этого не понимаешь! И это прекрасно ящетаю).

    >власти врут.

    Постоянно, нагло и очень топорно.

    >Найти сможешь?

    Я все могу. Но с цифрами от ГУВД-МВД и вот этого всего ТАСС и избиркома ты сам развлекайся, дружок.

    Могу с чувством глубокого удовлетворения зафиксировать, что с первой попытки ты не способен осознать материал, что в очередной раз и подтвердилось.

    Иди, отдыхай, спортивную передачу посмотри… то, что тебе по силам. Бывай.

  • Ответить
    Олег Яшин > Soran контекст

    Совсем не колбасит. Цифры нарисованы
    Ты не увиливай.

    Хочешь поспорить, приводи свои цифры, или соотношение, или обоснование. Хоть как-то обозначь свою позицию.

    Не можешь обосновать, можешь только лужу газировать — сливайся.

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое