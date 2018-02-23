Примечания Roem.ru:

«Просмотры — это устаревшая метрика», честно предупреждал «Дзен» 2 месяца назад → Roem.ru

Ходорковский запустил «МБХ медиа» вместо заблокированной «Открытой России» в конце декабря 2017 года.

Яндекс.Дзен встроен в браузер компании, помещён на главную страницу поисковика, полоску «Дзена» можно встретить на сайтах популярных СМИ, например РБК. В конце 2016 Яндекс объяснил, что «Дзен» продолжит показывать новости из СМИ, не получавших регистрацию в Роскомнадзоре, тогда как Яндекс.Новости ввели для подобных изданий ограничения и незарегистрированные СМИ пропали из Топ-5 российских новостей на главной странице «Яндекса» и с главной страницы Яндекс.Новостей.

Весной 2017 года «Яндекс» договорились с Fly об интеграции «Дзена» в их смартфоны, к лету платформа появилась в телефонах Micromax. «Яндекс» готов платить производителям смартфонов за предустановку «Дзена».

По итогам 2017 года экспериментальные сервисы «Яндекса», куда входит и «Дзен», были самым быстрорастущим направлением бизнеса (хотя абсолютная выручка, на фоне главной рекламной, пока невысока).