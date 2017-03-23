Сервис для сдачи бухгалтерской отчётности «Кнопка» получил уведомление от Роскомнадзора с требованием убрать статью из блога о легальных способах вывода денег из ООО. Евгений Кобзев, сооснователь компании, написал, что решение вынес суд в Тюменской области. В комментариях к своему посту Кобзев отметил, что они собираются обжаловать решение суда.

Роскомнадзор прислал в Кнопка уведомление с требованием убрать из блога статью о легальных способах вывода денег из ООО. Кодексы надо чтить, мы статью немедленно убрали, но положили её в гуглдрайв. Пожалуйста читайте, Гугл приготовься. Да и фб тоже? На сайте Роскомнадзоре написано, что блокировка согласно постановлению Ишимского городского суда. А люди говорят интернет в стране не развит, а на деле он есть даже в Ишимском городском суде, глобальная сеть по настоящему поднялась с колен

Тут стандартный абзац про то, что все сайты с детской порнографией и торговлей наркотиками уже обнаружены Роскомнадзором и он начал требовать блокировки совершенно легального контента и интересно будет ли он требовать это у гугла и прочее блаблабла

upd: прокурор с фамилией Сердечная жалуется на то, что «в данной статье представлена информация о способах отъема денег у юрлица с последующей тратой их по своему усмотрению». Жалко, что в юридических институтах экономику предприятия совсем не преподают…

Статью компания спервая опубликовала на Google Docs, однако спустя некоторое время удалила её и оттуда. Анонимные доброхоты успели скопировать статью в Telegraph.