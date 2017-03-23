Крупный онлайн-ритейлер «Юлмарт» выкупит долю Михаила Васинкевича, который конфликтовал с акционером Дмитрием Костыгиным. 9 марта стороны подписали рамочное соглашение, где установлен график выплаты миноритарию. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Костыгина и источников, которые знакомы с ситуацией.

Долю Васинкевича, 38,5%, оценивают в 6−8 миллиардов рублей. Год назад основатель компании Алексей Никитин продал ему 20% акций — пакет оценивался в 8−9 миллиардов. Таким образом, в результате корпоративного конфликта Васинкевич может продать почти в два раза большую долю за меньшую цену.

В настоящий момент у Дмитрия Костыгина и его партнера Августа Мейера — 61,5% акций головной структуры «Юлмарта» Ulmart Holding Limited. Как рассказал источник издания, «в компанию надо будет довнести денег, пройдет допэмиссия, и из нее будут выкуплены акции». Также собеседник «Ъ» добавил, что часть средств будет выплачена по урегулированию с банками, другая часть — по достижении определенных показателей компанией в 2017—2018 годах. К середине следующего месяца, вероятно, будет заключено обязывающее соглашение, а в июне собираются завершить выкуп.

Таким образом может завершиться конфликт между акционерами, который продолжается с начала 2016 года (1, 2, 3). Как известно, причиной разногласия стало расхождение акционеров во взглядах на стратегию развития онлайн-ритейлера. Сложившаяся ситуация привела к фактическому блокированию работы органов управления компании.