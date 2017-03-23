7−8 апреля в Москве пройдёт Java-конференция JPoint, которую мы (JUG.ru) проводим с 2013-го года. Многие её особенности — результат наших решений (например, строгий технический формат без докладов об управлении проектами и тому подобного), однако её программа отражает и общее состояние российского сообщества. Дело в том, что именно в России много Java-специалистов очень высокого класса, зачастую знающих платформу не снаружи, а изнутри.

Одна из причин этого в том, что компания Sun Microsystems, ещё в 90-х открывшая лабораторию при Санкт-Петербургском государственном университете, в 2004-м создала в Петербурге центр разработки. Поглотившая Sun компания Oracle, подводя в 2014-м итоги десяти лет существования этого центра, сообщила, что его вклад в развитие Java оказался очень масштабным: например, его инженеры составили около трети всех программистов, работавших над Java 8.

Другая важная для Java-сообщества компания — JetBrains (де-юре чешская, но де-факто российская), чьим главным продуктом уже 16 лет является IDE для Java-разработки IntelliJ IDEA. В середине нулевых у многих было ощущение, что покорявшая тогда рынок бесплатная IDE Eclipse означает конец для платной IDEA. Но в результате к 2017-му всё оказалось наоборот: при наличии бесплатной альтернативы разработчики всё чаще охотно платят за IDEA, и, по данным прошлогоднего опроса, она обошла Eclipse по популярности, став главной Java IDE в мире. Ещё один косвенный, но яркий показатель этого успеха: в Google основали на платформе IntelliJ официальную IDE для Android-разработки Android Studio.

Есть и другие примеры того, как в России работают с Java «хардкорно» — от Сбербанк-Технологий, использующих платформу в очень масштабных и высоконагруженных системах, до проекта Excelsior JET, добавляющего ей AOT-компиляцию.

А в результате всё это приводит к тому, что на JPoint можно из первых рук и на родном языке узнать многое от Java-специалистов с уникальным опытом, и такой возможности могут позавидовать разработчики многих других стран.

Например, Сергей Куксенко (Oracle) покажет на конкретном примере HTTP/2 Client, как оптимизируют производительность платформы. Алексей Шипилёв (Red Hat, ex-Oracle), на чьи статьи ссылаются джависты всего мира, представит молодой сборщик мусора Shenandoah, призванный сократить паузы garbage collection. В общем, узнать о Java «изнутри» можно будет от людей, съевших на этом собаку.

А Андрей Паньгин из Oracle перешёл в Одноклассники, так что сейчас смотрит на платформу с продуктовой стороны. Но накопленное знание её «кишочков» помогает ему и в работе (ОК даже опенсорснули созданную им библиотеку one-nio), и в ответах на Stack Overflow (где он второй в мире по тегу «JVM»), и в докладах: на ближайшем JPoint он расскажет о тонкостях профилирования и покажет, как профилируют в Одноклассниках.

Тагир Валеев знает Stream API настолько глубоко, что ранее создал библиотеку StreamEx для расширения его возможностей — а теперь занимается инспекциями в IntelliJ IDEA, подсказывающими разработчику исправления и оптимизации для его кода. Он выступит с докладом о том, как они создаются и какие неочевидные нюансы Java при этом встают на пути.

Помимо него, от JetBrains будет и докладчик, представляющий ещё более амбициозный проект. Компания, начавшая с IDE, позже замахнулась на создание собственного Java-совместимого языка программирования Kotlin. Год назад язык дошёл до версии 1.0, его популярность сейчас активно растёт, и этой осенью в Сан-Франциско впервые состоится KotlinConf — то есть он дорос до собственной американской конференции. Главным спикером KotlinConf станет возглавляющий проект Андрей Бреслав — а на наших мероприятиях он выступал уже неоднократно, и на JPoint 2017 расскажет о будущем Kotlin.

И так далее. Мы гордимся всеми докладчиками, но не хотим утомлять вас перечислением всех их проектов и достижений: можете просто посмотреть программу конференции и составить своё впечатление. Помимо российских докладчиков в ней, разумеется, есть и зарубежные — в этом году приедут, например, известные в Java-мире Арун Гупта и Чарльз Наттер.

Ещё одна важная составляющая JPoint — дискуссионные зоны: каждый спикер после доклада в течение следующего слота находится в специальной зоне, так что всем этим специалистам можно будет вдоволь позадавать вопросы и вообще поговорить «за жизнь».

Зарегистрироваться на конференцию можно по ссылке — и с 1 апреля билеты подорожают, так что это стоит делать оперативно. Зато у читателей Roem есть способ сэкономить: если при регистрации на JPoint 2017 ввести слово «roem», цена снизится на 3000 рублей.