Блог-платформа Medium анонсировала подробности платной подписки, которую планируется запустить в первом квартале 2017 года. Платные подписчики получат доступ к эксклюзивному контенту, котоый будут вручную подбирать сотрудники Medium. Также для платных подписчиков будут доступны ряд дополнительных опций, включая офлайн-доступ к контенту на любой платформе, подкасты и возможность раньше остальных получать доступ к новым функциям платформы. Стоимость платной подписки составит $5 в месяц.

В начале февраля 2017 года глава и основатель Medium Эван Уильямс объявил, что они запустят некий платный сервис по подписке, «который улучшит пользовательский опыт обычной версии». В начале года Уильямс сообщил журналистам, что компания намерена отказаться от рекламы, которую ранее рассматривала как один из вариантов монетизации, а также уволит часть сотрудников чтобы сократить расходы.