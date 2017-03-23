Группа Qiwi приобрела маркетинговую платформу Flocktory за 830 миллионов рублей. Компании договорились о сделке 22 марта. Таким образом, Qiwi теперь будет владеть 80% акций, а оставшиеся 20% Flocktory основатели и топ-менеджеры оставят себе. По итогам 2016 года выручка группы выросла на 4% и составила 10,6 миллиардов рублей.
Proactivity Group
- Оптимизация
- Разработка
- Онлайн-маркетинг
- Поддержка
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Ставили себе такую штуку на сайт, итог:
90% рекомендаций делали люди сами себе чтоб получить больше скидку, привлечение реально новых людей из соц. сетей было на уровне стат. погрешности.
Сама механика системы простая там как две копейки, со своей командой легко бы такое же запилил если бы сама идея у нас пошла.
За что киви заплатил почти ярд не понятно, может тупо деньги из компании топ. менеджеры выводят вслед за фондами?
Сами себе таким образом организовали золотые парашюты?