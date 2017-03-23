«Яндекс» предупредил инвесторов о возможной конкуренции с СП «Сбербанка» и AliExpress


Совместное предприятие «Сбербанка» и AliExpress, о котором в январе сообщали СМИ, может создать дополнительную конкуренцию для «Яндекса», говорится в документах «Яндекса», поданных в комиссию по ценным бумагам и биржам США. В сегменте e-commerce «Яндекс» конкурирует с AliExpress — если «Сбербанк» и AliExpress действительно создадут совместное предприятие, это станет дополнительным фактором конкуренции для компании, заявил «Яндекс» в документах для комиссии. Следует заметить, что «Яндекс» зависим от банка. Его глава, Герман Греф, по приглашению акционеров поисковика с 2014 является членом совета директоров интернет-компании. А ранее, в 2009 году, «Яндекс» предложил, а затем передал «Сбербанку» «золотую акцию», с намерениями защитить свой бизнес от иностранцев. В 2017 поисковик вынужден защищаться от совместного предприятия «Сбербанка» и иностранцев — китайцев из Alibaba Group.

Также «Сбербанк» владеет 75% Яндекс.Денег и хотя «Яндекс» предпринял все необходимые меры чтобы защищать свои интересы как миноритария, у компании есть ограниченное количество инструментов для того, чтобы заставить Яндекс.Деньги всегда действовать в интересах бренда «Яндекса», говорится в документах поисковика.

В январе 2017 года «КоммерсантЪ» сообщил, что «Сбербанк» и Alibaba Group, возможно, в первой половине 2017 года создадут совместное предприятие в сфере интернет-торговли. Предполагается, что Alibaba внесет в предприятие действующий бизнес по трансграничной торговле в России, СНГ и в других странах Восточной Европы. Основное финансирование возьмет на себя Сбербанк, который, кроме того, предоставит маркетинговые и логистические технологии.

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    André Pozz

    Правильно ли не называть иностранную компанию, ведущую лишь операционную деятельность в РФ, иностранцем?

    Our principal Russian operating subsidiary, Yandex LLC, was formed in 2000, as a wholly owned subsidiary of our former Cypriot parent company. In 2007, we undertook a corporate restructuring, as a result of which Yandex N.V. became the parent company of our group. Yandex N.V. is a Dutch public company with limited liability.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Если сбербанк и алибаба всерьез сделают СП (есть основания полагать что китайцы как обычно мозги пудрят чтоб кроссбордер как явление не прикрыли) то это скорее всего окончательно похоронит яндекс.маркет и отнимет приличную долю доходов яндекс.директ

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    Иван Ильин > Алексей Авдей контекст

    Да, это типовое предупреждение для собственников компании. Очень часто предприятия пишут, что один из их партнёров, и они прямо называют его название, намерен работать с конкурентом. В переводе на русский пишут, что партнёр из двух приблизительно одинаковых агрегаторов выбирает конкурента.

    P. S. Правда, сходу не приходят в голову подходящие примеры.

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    Альтер Эго

    Не всё так однозначно. «Яндекс», возможно, тоже сотрудничает с Alibaba. Только не по торговым вопросам, а по вопросам связанных с ненужным (см. статистику Li.ru) китайским браузером UC Browser. И, надо признать, сотрудничает успешно для себя. Доля UC Browser падает, а доля Яндекс.Браузера растёт.

    Яндекс.Маркет променял конкуренцию с Alibaba на партнёрство с их браузером UC? → Roem.ru

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