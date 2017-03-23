Совместное предприятие «Сбербанка» и AliExpress, о котором в январе сообщали СМИ, может создать дополнительную конкуренцию для «Яндекса», говорится в документах «Яндекса», поданных в комиссию по ценным бумагам и биржам США. В сегменте e-commerce «Яндекс» конкурирует с AliExpress — если «Сбербанк» и AliExpress действительно создадут совместное предприятие, это станет дополнительным фактором конкуренции для компании, заявил «Яндекс» в документах для комиссии. Следует заметить, что «Яндекс» зависим от банка. Его глава, Герман Греф, по приглашению акционеров поисковика с 2014 является членом совета директоров интернет-компании. А ранее, в 2009 году, «Яндекс» предложил, а затем передал «Сбербанку» «золотую акцию», с намерениями защитить свой бизнес от иностранцев. В 2017 поисковик вынужден защищаться от совместного предприятия «Сбербанка» и иностранцев — китайцев из Alibaba Group.

Также «Сбербанк» владеет 75% Яндекс.Денег и хотя «Яндекс» предпринял все необходимые меры чтобы защищать свои интересы как миноритария, у компании есть ограниченное количество инструментов для того, чтобы заставить Яндекс.Деньги всегда действовать в интересах бренда «Яндекса», говорится в документах поисковика.

В январе 2017 года «КоммерсантЪ» сообщил, что «Сбербанк» и Alibaba Group, возможно, в первой половине 2017 года создадут совместное предприятие в сфере интернет-торговли. Предполагается, что Alibaba внесет в предприятие действующий бизнес по трансграничной торговле в России, СНГ и в других странах Восточной Европы. Основное финансирование возьмет на себя Сбербанк, который, кроме того, предоставит маркетинговые и логистические технологии.