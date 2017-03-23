Совместное предприятие «Сбербанка» и AliExpress, о котором в январе сообщали СМИ, может создать дополнительную конкуренцию для «Яндекса», говорится в документах «Яндекса», поданных в комиссию по ценным бумагам и биржам США. В сегменте e-commerce «Яндекс» конкурирует с AliExpress — если «Сбербанк» и AliExpress действительно создадут совместное предприятие, это станет дополнительным фактором конкуренции для компании, заявил «Яндекс» в документах для комиссии. Следует заметить, что «Яндекс» зависим от банка. Его глава, Герман Греф, по приглашению акционеров поисковика с 2014 является членом совета директоров интернет-компании. А ранее, в 2009 году, «Яндекс» предложил, а затем передал «Сбербанку» «золотую акцию», с намерениями защитить свой бизнес от иностранцев. В 2017 поисковик вынужден защищаться от совместного предприятия «Сбербанка» и иностранцев — китайцев из Alibaba Group.
Также «Сбербанк» владеет 75% Яндекс.Денег и хотя «Яндекс» предпринял все необходимые меры чтобы защищать свои интересы как миноритария, у компании есть ограниченное количество инструментов для того, чтобы заставить Яндекс.Деньги всегда действовать в интересах бренда «Яндекса», говорится в документах поисковика.
В январе 2017 года «КоммерсантЪ» сообщил, что «Сбербанк» и Alibaba Group, возможно, в первой половине 2017 года создадут совместное предприятие в сфере интернет-торговли. Предполагается, что Alibaba внесет в предприятие действующий бизнес по трансграничной торговле в России, СНГ и в других странах Восточной Европы. Основное финансирование возьмет на себя Сбербанк, который, кроме того, предоставит маркетинговые и логистические технологии.
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Правильно ли не называть иностранную компанию, ведущую лишь операционную деятельность в РФ, иностранцем?
Our principal Russian operating subsidiary, Yandex LLC, was formed in 2000, as a wholly owned subsidiary of our former Cypriot parent company. In 2007, we undertook a corporate restructuring, as a result of which Yandex N.V. became the parent company of our group. Yandex N.V. is a Dutch public company with limited liability.
Если сбербанк и алибаба всерьез сделают СП (есть основания полагать что китайцы как обычно мозги пудрят чтоб кроссбордер как явление не прикрыли) то это скорее всего окончательно похоронит яндекс.маркет и отнимет приличную долю доходов яндекс.директ
Убить любую крупную компанию может только она сама. Поэтому это просто стандартное дополнение про риски вокруг компании.
Да, это типовое предупреждение для собственников компании. Очень часто предприятия пишут, что один из их партнёров, и они прямо называют его название, намерен работать с конкурентом. В переводе на русский пишут, что партнёр из двух приблизительно одинаковых агрегаторов выбирает конкурента.
Не всё так однозначно. «Яндекс», возможно, тоже сотрудничает с Alibaba. Только не по торговым вопросам, а по вопросам связанных с ненужным (см. статистику Li.ru) китайским браузером UC Browser. И, надо признать, сотрудничает успешно для себя. Доля UC Browser падает, а доля Яндекс.Браузера растёт.
Яндекс.Маркет променял конкуренцию с Alibaba на партнёрство с их браузером UC? → Roem.ru