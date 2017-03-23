Издание Digiday опросило представителей рекламной индустрии о факторах, которые мешают развитию рынка. Большинство респондентов считает что индустрия находится в кризисе по ряду причин:

Культ знаменитостей — большинство наиболее известных и высокооплачиваемых специалистов в отрасли настолько увлечены самопиаром и построением собственного бренда , что у них просто не остается времени на продвижение продуктов клиентов.

что у них просто не остается времени на продвижение продуктов клиентов. Излишнее значение наград — победа в престижных конкурсах стала основным критерием выбора агентства в отрасли. Многие участники отрасли создают продукцию , которая ориентирована исключительно на получение симпатий жюри конкурсов , а не на решение задач клиентов.

которая ориентирована исключительно на получение симпатий жюри конкурсов а не на решение задач клиентов. Желание рекламщиков консультировать , а не делать продукт — многие игроки в индустрии более охотно готовы помочь компаниям с выстраиванием стратегии и испытывают проблемы , когда дело касается создания конечного продукта.