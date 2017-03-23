Сервисы, созданные на основе Electron (фреймворк для создания десктопных приложений на платформе JavaScript), такие как сервис электронной почты Nylas, мессенджер Slack и другие, постепенно вытесняют традиционные десктопные приложения. Программы, реализующие свои функции через средства web и облачные сервисы, по уровню удобства и требованиям к «железу» не уступают традиционным декстопным программам и в будущем превзойдут их по своим характеристикам, считает компьютерный эксперт Оливер Вильямс, создатель рассылки Charged.

Пока ещё рано утверждать что-либо, но Electron заживо пожирает десктоп. Его не остановить. Разработчики, которые думают создавать нативное приложение, должны спросить себя: «Может мне стоит выучить HTML и использовать Electron, чтобы продукт работал на всех платформах?». Ответ, очевидно, «да», настоящие нативные приложения — вымирающий вид, — пишет Вильямс.