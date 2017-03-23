Исполнительный директор компании Techstars Коди Симс написал колонку о том, почему годовое планирование выпуска новых продуктов для софтверных компаний себя изжило. С приходом интернета появилась возможность практически в режиме реального времени изменять функционал того или иного ИТ-решения, поэтому 12-месячные продуктовые карты перестали работать. Более того, зачастую они служат для накопления ненужных фич, которые никто не будет использовать. Симс предлагает взамен продуктовых карт составлять карты обучения. Идея в том, что каждый сотрудник компании тратит часть своего рабочего времени на изучение продуктов компании, рынка, потребностей клиентов и т. д. Исходя из результатов такого анализа компания может более эффективно спланировать улучшение существующих продуктов и запуск новых.