«Александр Потапов уйдет с поста главного редактора с 1 июня, когда запланирован запуск его собственного проекта. До этого момента с 1 апреля он будет совмещать работу по запуску своего проекта и работу главного редактора Life», — сообщил источник RNS и подтвердил сам Потапов. Главный редактор намерен производить контент для соцсетей: «На 90% это будут не тексты. Это создание контента под соцсети: игры, видеоролики, интерактивы, и т. д. Если расследование, то это будет фильм или ролик. То же самое с новостями — минутный формат ролика». «Например, это может быть игра для соцсетей на тему политики или бизнеса или расследования "а-ля Димон"», — рассказал Потапов. Главными темами будут политика, экономика, значимая общественная и социальная тематики. Редактор надеется на интерес аудитории и рекламодателей.

Исполняющим обязанности главного редактора Life будет Анатолий Сулейманов, первый заместитель Арама Габрелянова.

Александр Потапов присоединился к Life в феврале 2016 года. Перед этим он возглавлял «Известия». До лета 2016 года и Life и «Известия» издавались News Media Арама Габрелянова, у изданий 4 года существовала «объединённая редакция».

Чуть больше года назад Потапов включил соцсети в свой стратегический план. Однако в феврале 2016 Life.ru Арама Габрелянова, под руководством Потапова, хотела стать платформой-конкурентом для Facebook и «Вконтакте» (аудитория Life достаточно велика для этого, хотя и меньше аудитории соцсетей). Новый проект Потапова не связан с News Media Арама Габрелянова и имеет собственных инвесторов.