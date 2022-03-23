Российские поставщики услуг облачных сервисов для бизнеса, потеряв западных конкурентов, а также под влиянием финансового кризиса и жестких санкций начали поднимать цены. У ряда провайдеров рост тарифов достиг 60–80%. В частности, облачный провайдер Yandex.Cloud опубликовал на своем сайте сообщение о повышении стоимости услуг на 30–60% с 13 апреля. Причиной стало повышение цен на закупку сетевого и серверного оборудования из-за роста курса валют и осложнившийся логистики, говорится в сообщении.

По словам источника «Коммерсанта» на рынке центров обработки данных, оператор Selectel экс-совладельцев социальной сети «ВКонтакте» Вячеслава Мирилашвили и Льва Левиева уже поднял цены на 80% на IaaS (инфраструктура как услуга) и colocation (размещение оборудования клиента в своем ЦОДе). По данным источника, выросли цены и у DataFort. Из-за ухода многих зарубежных игроков с российского рынка компании стараются оперативно перейти на отечественные решения, только за неделю с 24 февраля и начала давления санкций спрос на них вырос на 300%. Соответственно, разработчики тоже начали повышать цены, пока в среднем на 10–20%.