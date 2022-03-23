Российский сервис курьерской доставки Broniboy привлек раунд В в размере 500 млн рублей. Основная часть инвестиций будет направлена на развитие it-инфраструктуры для ресторанов и программу их поддержки. В условиях кризиса компания планирует выйти на операционную прибыльность во всех 17 городах присутствия до конца 2022 года с сохранением текущих рабочих мест и созданием новых. Инвестором выступила российская компания “Краснодарзернопродукт” — она также участвовала в предыдущем раунде Broniboy. Текущий раунд поделен на несколько траншей — первый в размере 130 млн рублей был получен компанией в марте 2022. Оценка компании и доли инвесторов после текущего раунда не разглашаются.

Broniboy — сервис курьерской доставки последней мили, ориентированный на потребительскую доставку под собственным брендом и шеринг курьеров для сторонних компаний. Сервис основан в 2017 году, работает в 17 городах России, в том числе, Краснодаре, Москве, Казани, Новосибирске и др. Сервис обладает собственным штатом курьеров, выполняет более 280 тысяч доставок в год (по итогам 2021).