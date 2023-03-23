С января по середину марта 2023 года доля прямых продаж гостиничных номеров отельерами в среднем по России составила 52%, увеличившись на 28 процентных пункта год к году, подсчитали в компании Travelline. При этом доля бронирований отелей у онлайн-тревел агентств (ОТА) за это же время сократилась с 76% до 48%. В Bnovo отмечают, что объем прямых продаж номеров самими владельцами гостиниц вырос втрое, сейчас на этот канал приходится до 74,25% от общего реализованного объема. В основном россияне бронируют номера на сайте отеля либо по телефону, говорит гендиректор Bnovo Валентин Микляев. Руководитель «Контур.Отель» Анна Сатдарова заметила трехкратный рост за год доли бронирований с сайтов отелей. Гендиректор Azimut Hotels Company Максим Бродовский говорит, что сейчас у сети на прямое бронирование приходится более трети всех продаж. Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба говорит о росте посещаемости сайтов отелей сети на 60% за год.

Перераспределение каналов продаж в гостиничном сегменте началось после ухода с российского рынка в прошлом марте Booking.com и зарубежных операторов отелей, имеющих свои системы бронирования. Партнер Commonwealth Partnership Марина Смирнова говорит, что до прошлой весны на два этих канала приходилось 55% от всех продаж номеров в брендированных отелях. В Travelline отмечают, что через Booking.com в январе—марте прошлого года в среднем было продано 57% номеров, доля остальных сервисов составляла 19%. Сейчас нет практики паритета цен (гарантии лучшей цены), которую внедрял Booking.com, и работающим сейчас онлайн-тревел агентствам приходится конкурировать между собой и гостиницами на рыночных условиях, поясняет консультант CORE.XP Анна Сабирова. По ее словам, комиссия, взимаемая с отельеров, составляет в среднем 10%. В то время как у Booking.com этот показатель был на уровне 18%, добавляет госпожа Смирнова.