Юристы Skillbox увидели в реестре юридических лиц, что гендиректор и основатель компании Дмитрий Крутов больше не является её гендиректором. Им стал, якобы по заверенному нотариусом решению совета директоров, пользователь платформы Ислам Кучаев.

В сентябре прошлого года Ислам Кучаев заключил договор на обучение по кибербезопасности. Через какое-то время парень решил закончить с учёбой и попросил вернуть деньги. Из оплаченных 95 тысяч рублей Исламу вернули 60. Мужчина возмутился и ушёл, сказав, что компания ещё пожалеет об этом. В конце февраля к одному из московских нотариусов принесли решение совета директоров ООО «Скилбокс». По нему новым генеральным директором компании стал Ислам Кучаев. Нотариус зарегистрировала бумагу, а затем отправила документы в налоговую, где и зарегистрировали изменения. Чтобы сделать ещё больнее, Кучаев попытался сменить официальное название организации — «Скилбокс» стал «Сферой».

Продержаться в новой должности Кучаеву удалось с 7 по 9 марта (7-го короткий день, 8-го выходной). Теперь ему угрожает наказание за фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц. Это может быть штраф до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Адвокат Тимур Тажиров рассказал изданию BFM, что так действительно можно подделать запись в ЕГРЮЛ.

«Есть устав организации. Если по уставу решение о смене генерального директора принимает совет директоров, обычно пишут, что решение совета директоров удостоверяется подписанием всеми его участниками. Получается, любой, если он знает поименно состав членов совета директоров, может составить решение о смене генерального директора и принести его нотариусу. Он приносит выписку из ЕГРЮЛ, приносит устав и поддельное решение совета директоров. У нотариуса нет полномочий проверять подлинность этого решения. Таких же полномочий нет у налоговой службы, которая потом регистрирует изменения в ЕГРЮЛ на основании этого поддельного решения».

Три года назад по такой же схеме Берик Мухтубаев стал гендиректором строящегося Национального космического центра. Он тоже принёс нотариусу поддельный протокол собрания учредителей, у него же оформил доверенность, по которой его сообщники сняли со счёта центра 2 млн рублей. По итогам этой ситуации Федеральная нотариальная палата призывала внести изменения в законодательство. Её представители считали, что нотариусу нужно дать полномочия по проверке законности решения о смене гендиректора. Сейчас нотариус только заверяет тот факт, что подпись действительно принадлежит принёсшему документы "новому гендиректору".

«Неполнота правового регулирования нотариального удостоверения решения общего собрания участников хозяйственного общества или совета директоров о наделении полномочиями нового единоличного исполнительного органа общества». Практически незаметная подмена настоящих гендиректоров фирм подставными стала одним из «трендов» последних лет для мошенников, орудующих в корпоративной сфере. Несложная схема, в основе которой лежит фальшивый протокол собрания участников ООО о смене гендиректора, работает практически безотказно и открывает аферистам доступ к счетам компании, а также дает возможность использовать ее счета для легализации или вывода теневых средств.

Самим компаниям юристы рекомендуют прописать в уставе обязательное нотариальное удостоверение протокола собрания учредителей, на котором было принято решение о смене гендиректора, и оперативно отслеживать изменения в ЕГРЮЛ.