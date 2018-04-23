Директор НП «Информационная культура» Иван Бегтин обратил внимание, что чувствительные к судебным решениям «монополисты» по распространению приложений Apple и Google не удалили приложение Telegram со своих российских витрин. «Настоящий конфликт у Роскомнадзора» именно с дистрибьюторами приложений, предполагает Бегтин и напоминает, что Apple и Google традиционно удаляют приложения по просьбе самых разных властей: российских, испанских, бразильских, китайских…
Главный вопрос происходящего с Телеграмом, не то почему «Telegram» прыгает с сервера на сервер, а то почему Apple и Google не удалили его приложения.
Обычно эти два монополиста очень чувствительны к судебным решениям. Вот лишь несколько важных примеров:
— сентябрь 2017 года, 23 сентября испанский суд требует от Google удалить из App Store приложение используемое для каталонского референдума [1] и 27 сентября Google его удаляет [2]
— январь 2017 года, Apple и Google исполнили решение российского суда по удалению официального приложения LinkedIn после официального запрета социальной сети в Росии [3]
— январь 2017 года, Apple удаляет официальное приложение New York Times (NYT) которое позволяло обходить блокировку сайта NYT, который ранее был заблокирован властями Китая [4]
— август 2014 года, бразильский суд требует от Apple удалить приложение Secret из бразильского App Store в течение 10 дней после решения суда и Apple удаляет [5]. Впрочем требование было, и к Apple, и к Microsoft, и к Google [6]
Этот список не является исчерпывающим. Главный вопрос на который необходимо понять ответ — это почему в этот раз Google и Apple отказали в удалении приложений.
Все мобильные приложения зависят от двух монопольных экосистем — Google и Apple.
Настоящий конфликт у Роскомнадзора именно с ними. Все остальные действия — это из-за невозможности договориться всего лишь с этими двумя корпорациями.
Ссылки:
[1] www.reuters.com/article/us-spain-politics-catalonia-google/spanish-court-orders-google-to-delete-app-used-for-catalan-independence-vote-idUSKCN1C42JZ
[2] news.antiwar.com/2017/09/29/google-removes-catalan-referendum-app-on-spanish-court-order/
[3] appleinsider.com/articles/17/01/06/apple-forced-to-remove-linkedin-app-from-russian-app-store
[4] appleinsider.com/articles/17/01/04/apple-yanks-new-york-times-app-from-china-app-store-at-governments-behest
[5] www.cnet.com/news/apple-removes-secret-from-app-store-in-brazil/
[6] gadgets.ndtv.com/apps/news/apple-google-and-microsoft-ordered-to-remove-secret-app-in-brazil-578939
#telegram
Apple и Google удалили LinkedIn из русских App Store/Play в начале 2017. В том же году Google удалил приложение такси «Максим», по жалобе самого «Максима», на совсем другое приложение, фейковое, но использующее название «Максим». После того, как настоящий владелец попытался исправить ситуацию, выяснилось, российские представители Google бесполезны — вопросы удаления и возвращения приложений решаются исключительно в США. Через год, в начале апреля 2018 года глава Роскомнадзора Александр Жаров попал под американские персональные санкции. Как объяснило Казначейство США, американским компаниям и гражданам больше нельзя вести с ним дела. Одновременно в России Жаров выступает, как главное публичное лицо, заинтересованное в «деградации Telegram» (термин Александра Жарова, суд требовал — ограничения доступа). В частности 21−22 апреля Роскомнадзор, по указанию Генпрокуратуры, отправил на блокировку десятки IP-адресов Google, что привело к недоступности поиска Google, Gmail, Analytics, YouTube и других сервисов, но не Telegram. Его можно свободно установить из Google Play, мессенджер окажется работоспособен на территории России, зачастую без каких-либо ухищрений со стороны пользователя.
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«Платформа Android ни в каком смысле не является собственностью покупателя телефона."
— в этой фразе чувствуется лукавство.
Кто знает, если на телефоне установлены приложения из apk-файлов, а аккаунта Гугла нет, может ли «Корпорация добра» удалять приложения?
Или это только через google-аккаунт удаляет?
Через Google-аккаунт, разумеется.