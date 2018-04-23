Главный вопрос происходящего с Телеграмом, не то почему «Telegram» прыгает с сервера на сервер, а то почему Apple и Google не удалили его приложения.

Обычно эти два монополиста очень чувствительны к судебным решениям. Вот лишь несколько важных примеров:

— сентябрь 2017 года, 23 сентября испанский суд требует от Google удалить из App Store приложение используемое для каталонского референдума [1] и 27 сентября Google его удаляет [2]

— январь 2017 года, Apple и Google исполнили решение российского суда по удалению официального приложения LinkedIn после официального запрета социальной сети в Росии [3]

— январь 2017 года, Apple удаляет официальное приложение New York Times (NYT) которое позволяло обходить блокировку сайта NYT, который ранее был заблокирован властями Китая [4]

— август 2014 года, бразильский суд требует от Apple удалить приложение Secret из бразильского App Store в течение 10 дней после решения суда и Apple удаляет [5]. Впрочем требование было, и к Apple, и к Microsoft, и к Google [6]

Этот список не является исчерпывающим. Главный вопрос на который необходимо понять ответ — это почему в этот раз Google и Apple отказали в удалении приложений.

Все мобильные приложения зависят от двух монопольных экосистем — Google и Apple.

Настоящий конфликт у Роскомнадзора именно с ними. Все остальные действия — это из-за невозможности договориться всего лишь с этими двумя корпорациями.

Ссылки:

[1] www.reuters.com/article/us-spain-politics-catalonia-google/spanish-court-orders-google-to-delete-app-used-for-catalan-independence-vote-idUSKCN1C42JZ

[2] news.antiwar.com/2017/09/29/google-removes-catalan-referendum-app-on-spanish-court-order/

[3] appleinsider.com/articles/17/01/06/apple-forced-to-remove-linkedin-app-from-russian-app-store

[4] appleinsider.com/articles/17/01/04/apple-yanks-new-york-times-app-from-china-app-store-at-governments-behest

[5] www.cnet.com/news/apple-removes-secret-from-app-store-in-brazil/

[6] gadgets.ndtv.com/apps/news/apple-google-and-microsoft-ordered-to-remove-secret-app-in-brazil-578939

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