Обновлено: днём 23 апреля Роскомнадзор опроверг своё участие в отключении прямого доступа к сервисам Google из Рунета.

В России стала недоступен Google Drive — и с телефона по Wi-Fi, и через настольный веб-браузер. Частично недоступен оказался так же магазин приложений Google Play. Сейчас работает телефонная версия магазина по Wi-Fi, однако недоступна его веб-версия для прямого обращения (без использования VPN или прокси) через провайдера — Freshtel, дочку «Ростелекома». В выходные 21−22 апреля Роскомнадзор отправил провайдерам на блокировку около 50 IP-адресов Google, так как американская корпорация не поддерживает РКН в его попытке заблокировать мессенджер Telegram для аудитории Рунета. Об этом методе давления на Google сам РКН рассказал вчера в воскресенье. По утверждению Роскомнадзора под бан попали исключительно адреса использовавшиеся Telegram, но не собственными сервисами Google.

В прошлом РКН применял судебный метод чистки русской витрины Google Play. Ведомство просило Google удалить запрещённые материалы или приложение с витрины Play по решению суда, что Google и делал. Сейчас РКН пытается добиться другого результата, ведомство просит Google не поддерживать Telegram своими серверными возможностями, в частности не давать мессенджеру применять принадлежащие Google ip-адреса.

По иронии судьбы Google Drive использует конкурент Telegram, мессенджер WhatsApp. Пользователи последнего могут делать незашифрованные резервные копии своей переписки в облаке Google Drive. Точнее «могли», так после блокировки резервное копирование работать перестало.

Днём 23 апреля Роскомнадзор опроверг своё участие в отключении прямого доступа к сервисам Google из Рунета и заявил, что IP-адреса: Google Play, Drive, Gmail, YouTube, Captcha в реестр запрещенной информации не вносились и на блокировку операторам связи не направлялись: