Сервис Liveinternet зафиксировал падение доли Google на поисковом рынке в России и рост доли «Яндекса». По данным сервиса, 21 апреля доля «Яндекса» в российском сегменте составляла 50%, а 22 апреля — уже 52%. Доля Google, напротив, упала с 45,9% до 44,1%. Пока еще рано говорить о серьезном тренде — доля крупнейших игроков поискового рынка может меняться на несколько процентных пунктов в зависимости от дня недели и других факторов, но в данном случае падение доли Google может продолжиться.

Посещаемость поиска Google по данным Li.ru

Система Яндекс.Радар, зафиксировала противоположный тренд. 21 апреля доля «Яндекс» по ее данным составляла 54,83%, доля Google 39,22%. Через день для «Яндекс» упала до 53,44%, доля Google увеличилась до 40,91%. Правда с 22 на 23 апреля «Радар» отмечает падение доли Google и рост доли «Яндекса». Google снизил долю до 40,53%, а «Яндекс» увеличил до 53,96%.

21 апреля Роскомнадзор по указанию Генпрокуратуры отправил на блокировку десятки IP Google, якобы эти адреса использовались Telegram для обхода блокировок. В ночь на 22 апреля оказались полностью или частично неработоспособны, при прямом обращении через российских операторов связи: поиск Google, Gmail, Analytics, YouTube.