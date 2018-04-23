Российский союз автостраховщиков (РСА) рассказал «Коммерсанту» о проблемах с оформлением электронного полиса ОСАГО. РСА связал это с прекращением работы сервиса защиты от спама reCAPTCHA «ввиду блокировки Роскомнадзором IP-адресов компании Google».

В октябре прошлого 2017 года «Коммерсант» изучил план мероприятий программы «Цифровая экономика» по созданию киберстрахования в России. Рабочая группа под руководством «Сбербанка» тогда предложила сделать обязательным страхование от киберрисков, рассматривались риски из серии откровенно криминальных: DDoS-атака, взлом. Традиционно угрозы для бизнеса от действий госрегуляторов принято вписывать, например, в проспекты для инвесторов, однако в обзоре «Цифровой экономики» газета не упоминала об аналогичной норме, но уже в страховании.

По состоянию на осень 2017 года, за всю историю России, страховщики, включая «Страхового брокера Сбербанка» (100% «дочка» ПАО «Сбербанк»), продали менее 20 договоров страхования от киберугроз. Большинство проданных страховок купили предприятия с иностранным участием у страховщиков иностранцев, а не российские игроки у «Страхового брокера Сбербанка» и его западных партнёров.

В выходные 21−22 апреля Роскомнадзор отправил провайдерам на блокировку около 50 IP-адресов Google, в попытке заблокировать доступ из Рунета к мессенджеру Telegram. Мессенджер продолжил работу, однако появились жалобы на недоступность сервисов Google. Днём 23 апреля Роскомнадзор опроверг своё участие в отключении прямого доступа к сервисам Google из Рунета и заявил, что IP-адреса: Google Play, Drive, Gmail, YouTube, и упомянутая союзом автостраховщиков Captcha в реестр запрещенной информации не вносились и на блокировку операторам связи не направлялись. Независимая статистика блокировок показывает, что действительности это утверждение РКН соответствует не вполне, но минимум на 88% соответствует.