Обновлено 24 апреля: «Сбербанк» и Рамблер официально подтвердили договорённости. Закрытие сделки ожидается после получения антимонопольного согласования и выполнения отлагательных условий в третьем квартале 2019 года.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: «Это знаковая сделка не только для нас, но и для всего российского медиа рынка. Цифровыми ресурсами медиахолдинга Rambler Group ежедневно пользуется более 9 миллионов россиян. Мы рады обогатить экосистему Сбербанка уникальным сочетанием кино, контента, новостей и других сервисов. Уверен, что наше партнерство позволит задать на российском медиа рынке новую планку как с точки зрения качества контента и форматов его потребления, так и уровня используемых технологий».

Александр Мамут, Председатель управляющего комитета Rambler Group: «Мы рассматриваем партнерство с игроком, занимающим ведущие позиции в ряде сегментов российской экономики как один из важнейших элементов стратегии Rambler Group. Расширение нашего сотрудничества со Сбербанком объединит в рамках одной экосистемы возможности лидера финансовой отрасли и крупнейшего участника индустрии медиа и развлечений. Это позволит нам предложить принципиально новый пользовательский опыт, что приведет к расширению клиентской базы и повышению лояльности пользователей».

Источники «Коммерсанта» выяснили, что Rambler Group и «Сбербанк» готовятся к подписанию документов о продаже 46,5% интернет-компании госбанку за 11 млрд рублей (источники РБК говорят о 9−11 миллиардах). Договорённости могут быть оформлены на текущей неделе. Действующие собственники группы, A&NN Александра Мамута и Era Capital Екатерины Лапшиной, не получат средств госбанка. Частично привлечённые деньги предназначены для погашения долга группы «Рамблер» перед банком «Траст», частично средства «Сбера» пойдут на развитие основных активов интернет-компании.



Рамблер перекрасил свой логотип из синего в зелёный, в фирменный цвет Сбербанка России

После сделки, которой потребуется одобрение ФАС, доли текущих акционеров Rambler Group — A&NN и Era Capital составят: 46,5% и 7% соответственно. В контур сделки не входят киносети «Синема парк» и «Формула кино» (собственность A&NN и Era Capital), однако, как и сейчас, они будут взаимодействовать с интернет-компаниями «Рамблера» в рамках операционного партнерства. Единственным офлайновым исключением является московский кинотеатр «Художественный», «Сбербанк» готов финансово участвовать в его реконструкции.

У обновлённой группы компаний будет совет директоров из трёх представителей Сбербанка, трёх A&NN и одного Era Capital.

Аудитория интернет проектов «Рамблера», среди которых: Afisha.ru, Championat.ru, Gazeta.ru, Lenta.ru, Rambler.ru, Rambler.Касса, интернет-кинотеатр Okko и другие — составляет 56 млн человек в месяц. По состоянию на 2016 год 43% выручки «Рамблеру» давал «Яндекс». Проект Александра Мамута использует российский поисковик и показывает его рекламу.

В октябре 2018 чиновники и знакомые топ-менеджеров «Сбербанка» рассказывали «Ведомостям» и The Bell, о интересе «Сбера» к выкупу 30 процентов бизнеса не «Рамблера», а «Яндекса», но покупки доли в прибыльной компании, не обременённой долгами, не произошло. Тем не менее, за рамками основного бизнеса «Яндекса», «Сбер» активно взаимодействует с интернет-компанией: глава «Сбера» Герман Греф много лет входит в совет директоров «Яндекса», у банка и интернет компании есть совместный e-commerce проект (50 на 50), куда «Сбер» вложил 30 миллиардов рублей. Госбанк владеет 75% платёжной системы Яндекс.Деньги и золотой акцией «Яндекса» (её единственная функция — право наложить вето на продажу более 25% «Яндекса»). «Сбербанк» косвенно участвовал и в судьбе ещё одной крупнейшей интернет-компании России. В феврале 2017 «МегаФон» занимал у «Сбербанка» 35 млрд рублей на покупку контроля в Mail.ru Group.