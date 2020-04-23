Пользователи Google смогут заводить банковские счета и расплачиваться виртуальной или обычной дебетовой картой. Карту показали «Техкранчу» очень надёжные источники и рассказали, что в Google надеются составить конкуренцию карте от Apple и Apple Pay. В платёжной системе появятся дополнительные сервисы, помогающие планировать бюджет, отслеживать траты и так далее.

О планах Google по выступлению в роли банка стало известно ещё полгода назад, как и о партнёрстве с финансовым конгломератом Citigroup и со Stanford Federal Credit Union. Такие партнёрства помогут Google не стать банком в глазах регуляторов со всеми соответствующими обязательствами, например, страхованием вкладов. Депозиты Citigroup и Stanford Federal Credit Union страхует Национальное управление кредитных союзов (NCUA).

Расширение платёжных возможностей для пользователей Google поможет преодолеть «последнюю милю» в анализе данных о покупках: Google теперь сможет отследить весь путь потребителя от поискового запроса до оплаты заказа.

В том же 2019 году стало известно о похожих планах Amazon, который вёл переговоры с JP Morgan. Facebook пыталась начать разработку цифровой валюты с использованием технологий распределённого реестра, но инициатива была задушена регуляторами.