Пользователи Google смогут заводить банковские счета и расплачиваться виртуальной или обычной дебетовой картой. Карту показали «Техкранчу» очень надёжные источники и рассказали, что в Google надеются составить конкуренцию карте от Apple и Apple Pay. В платёжной системе появятся дополнительные сервисы, помогающие планировать бюджет, отслеживать траты и так далее.
О планах Google по выступлению в роли банка стало известно ещё полгода назад, как и о партнёрстве с финансовым конгломератом Citigroup и со Stanford Federal Credit Union. Такие партнёрства помогут Google не стать банком в глазах регуляторов со всеми соответствующими обязательствами, например, страхованием вкладов. Депозиты Citigroup и Stanford Federal Credit Union страхует Национальное управление кредитных союзов (NCUA).
Расширение платёжных возможностей для пользователей Google поможет преодолеть «последнюю милю» в анализе данных о покупках: Google теперь сможет отследить весь путь потребителя от поискового запроса до оплаты заказа.
В том же 2019 году стало известно о похожих планах Amazon, который вёл переговоры с JP Morgan. Facebook пыталась начать разработку цифровой валюты с использованием технологий распределённого реестра, но инициатива была задушена регуляторами.
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Сбываются страхи Грефа…
https://www.rbc.ru/society/06/06/2014/57041df99a794761c0cea682
Кто будет следующим, кого программисты «научат» работать?
Государство?
В нашей стране, где государство одно из самых неэффективных в мире, программисты просто обязаны прийти на выручку, вперед банков!
Хотя, я не являюсь фанатом G-продуктов и сервисов… но было бы хорошо, если бы это было доступно для России тоже (если конечно будет…), как дополнительный альтернативный платежный инструмент.
Но что-то подсказывает, что комиссии за те или иные операции будут конскими.
Если конечно получится сделать доступным в России, то по традиции, это будет работать (если конечно будет…) через *опу в связи с наитупейшими, параноидальными и избыточными русскими законами и ограничениями.
Но вероятно, до этого дело не дойдет. И это будет не доступно для Росии скорее всего.
>это будет работать (если конечно будет…) через *опу в связи с наитупейшими, параноидальными и избыточными русскими законами и ограничениями
Нет никакой паронойи, обычный прагматизм, возможность взимать с населения еще один налог в виде необеспеченной печати рубля и сверхбольших процентов по кредитам.
Банковская отрасль это считай это второй ФНС доходы которого не нужно на плебс тратить даже для вида.
Поэтому, иностранный капитал не допускается для полноценной работы, одна лишь видимость, разрешены только иностранные вывески, чем иностранцы и довольствуются работая на перспективу.
Формально говоря, нельзя называться банком, когда у тебя нет лицензии от местного ЦБ. Google так и не называет себя, только Roem.ru его так называет. Гугл собирается запартнёриться с кем-нибудь из банков или кредитных союзов. Точно так же, как и Apple не называет себя банком, а запартнерились с лицензированным банком Goldman Sachs (чье название честно указано на их карточках). И прийти такие тандемы могут только в те страны, на которые у них есть банковские лицензии.
Приходить в Россию пока никому из них смысла нет. Суеты много, а прибыли никакой. В Америке огромный рынок, адекватное регулирование и, говорят, слабо развит модный современный банкинг «в телефоне». В России рынок небольшой, банковское регулирование туда-сюда, а вот всё остальное регулирование вызывает вопросы, экономический рост вызывает вопросы, банки либо государственные, либо маленькие, и у самого мелкого банка есть нормальный онлайн-банкинг и приложение для смартфона.
>Roem.ru его так называет. Гугл собирается запартнёриться с кем-нибудь из банков или кредитных союзов.
Роем называет вещи своими именами, гугл по сути будет банком, а кого он там выбрал из партнеров с бюрократией разбираться, уже дело пятое.
С клиентом будет гугл общаться, значит большая часть маржи будет его.
>Приходить в Россию пока никому из них смысла нет. Суеты много, а прибыли никакой.
Он придет в Россию, как пришел Apple Pay, так это история не только про заработать на транзакции здесь и сейчас, это про имидж, про бигдату и прочую экосистему.
>> Формально говоря, нельзя называться банком,
а банком как кредитным учреждением (со всей возней, залогами, кредитами) им и не надо. Должен был появиться эклетронный отросток ФРС. Ибо биток и другая крипта свою таранную роль выполнили.
А у этих есть и ресурсы и охват и своя капитализация (и видимо еще не окончательная) и кадры и компетенции. Да и нужна давно замена глобальная и всяким вебманям и пейпалам или вот забаненому пайониру, который был маловат и локален для новых задач.
Пресловутый аферист Маск еще пачку спутников вывел, платформу приводнил (конкурентные англичане с ванвеба — обанкротились давеча). И теперь как крупный мошеник, вошел в узкую группу бизнесменов, которые Трампа будут консультировать по выводу из ковид-кризиса.
У нас к сожалению таких аферистов нет, сплошные честнейшие и компетентнейшие люди, проверенные годами дружбы, бессеребренники, поэтому такими мелочами заниматься не будем. Да и денег, судя по последним событиям, в амбаре у казны нету живых. Одни мыши и залоговые расписки. Ну и наверно еще пирамиды из ночных горшков. Операция Ы.
> Он придет в Россию, как пришел Apple Pay
Он не придёт в Россию в ближайшее время (скажем, пару лет), как не приходит никуда за пределами США Apple Card. Это совсем другой продукт, который потребует совсем других усилий.
Трабла для Google тут в том, что когда он будет называться банком (как и Apple) им быстренько все их финансовые партнёры по Google Pay и Apple Pay или покажут на мороз, или потребуют существенного изменения условий сотрудничества
А они как-то привыкли на этом бабки рубить.
Вообще, банки сейчас накушаются от Apple и Google ровно того же, чего они медиа уже наелись от Facebook. Всех этих обещаний о «партнёрстве» и «взаимовыгоде», которые приводят к тому, что Facebook стал медиа для медиа. И отобрал у них выручку
Ровно тот же фокус на деньги банков проведут с самими банками.
Да это всё банки прекрасно понимают. Что новый модненький финтех хочет зайти и отожрать их выручку, в то время как они несут бремя регулирования, которое с каждым годом всё тяжелее.
Как я понимаю затею с Apple Card — Apple нашли банк в США (Goldman Sachs) без розницы и даже без претензий на розницу (репутация у него противоречивая), но зато с лицензией. И предложили ему розничный проект, в котором всех клиентов приведёт Apple, а на банке будет только лицензионная очистка и кредитная нагрузка. Кредитную историю они берут у какого-то из местных бюро кредитных историй, или как они там называются.
Как я понимаю затею с Google Card — Google хочет повторить этот фокус. Отчасти, возможно, из соображений имиджа, как и предполагает Денис. С хорошей вероятностью этот проект вообще попадёт на кладбище проектов Google в скором времени. Но может и взлететь. Возможно, они найдут аналогичный по розничной импотенции банк в США.
Пока трудно представить, как это масштабируется на другие страны с другой ситуацией. Например, в Великобритании хороший рынок, хорошее регулирование, но непонятно, что Google там может дать банкам, которые вполне развиваются и сами. В Германии есть деньги и есть, куда развиваться онлайну, но там, как я понимаю, тяжелое регулирование. Даже для Apple Pay там партнёров много лет искали и не могли договориться (скупые бюргеры упорно не хотели делиться прибылью). Трудно представить, что там разрешат какому-то американскому гуглу смотреть на бесценные персональные данные немцев.