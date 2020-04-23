Mail.ru Group представила финансовую отчётность за 2019 год и первый квартал 2020.

— Совокупная сегментная выручка компании выросла на 14,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 22 332 млн руб. — Совокупная чистая прибыль компании снизилась на 22,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 2 203 млн руб.

У Mail.ru доля рекламы в выручке ниже, чем у Яндекса -- 40%, а доля MMO-игр доросла до 30%. Благодаря самоизоляции от этого направления ожидается дальнейший рост, который несколько компенсирует потери из-за нефтяного кризиса и пандемии.

Коммуникационные сервисы оказались в основном убыточными: поиск, электронная почта, портал и мессенджеры в компании сочли обесценившимися на 6,4 млрд руб. Впрочем, ВКонтакте демонстрирует рост всех ключевых показателей. Выручка за первый квартал выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом, увеличилось время, проводимое на сайте и в приложениях, и прочие метрики активности аудитории (звонки, сообщения, трансляции, истории и т. д. )

«Выручка от рекламы в первом квартале 2020 года увеличилась на 9,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 8 553 млн руб.», сообщили в компании, однако во втором квартале ожидается её падение. Mail.ru делает ставку на рекламу в социальных сетях, AdTech, смещение потребления на онлайн-платформы.