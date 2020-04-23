Справороссы пытаются выяснить у Минкомсвязи, готово ли ведомоство отменить блокировку Telegram.
Без положительной позиции министерства по данному вопросу у них вряд ли получится пронести в Госдуму законопроект о разблокировке мессенджера, что, по их словам, является конечной целью их обращения.
Позиция депутатов заключается в том, что де-факто Telegram в России работает, используется госведомствами и госчиновниками. При этом его декларативная блокировка — вредит престижу госвласти.
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Как говорят англичане, закон либо работает, либо не существует.
Если справороссы добьются результата, получат 10 очков за здравомыслие.
Ну, на текущий момент это хайпожорство
Просто теперь это хайпожорство не на внесении и быстром вынесении закона из АСОЗДа Госдумы, а на обращении в профильное министерство
Вообще, Телегу обычно вспоминают, когда какая-то фигня творится и надо немного народ от неё отвлечь — там высокое пересечение с протестным электоратом
Подозреваю, что в этот раз отвлекают от Владикавказа и митингов в нём. И результатов этих митингов.