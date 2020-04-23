Справороссы спрашивают у Минкомсвязи, хотят ли они перестать блокировать Telegram


Справороссы пытаются выяснить у Минкомсвязи, готово ли ведомоство отменить блокировку Telegram.

Без положительной позиции министерства по данному вопросу у них вряд ли получится пронести в Госдуму законопроект о разблокировке мессенджера, что, по их словам, является конечной целью их обращения.

Позиция депутатов заключается в том, что де-факто Telegram в России работает, используется госведомствами и госчиновниками. При этом его декларативная блокировка — вредит престижу госвласти.

Добавить 2 комментария

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    Сергей К.

    Как говорят англичане, закон либо работает, либо не существует.

    Если справороссы добьются результата, получат 10 очков за здравомыслие.

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    Юрий Синодов Roem.ru

    Ну, на текущий момент это хайпожорство
    Просто теперь это хайпожорство не на внесении и быстром вынесении закона из АСОЗДа Госдумы, а на обращении в профильное министерство

    Вообще, Телегу обычно вспоминают, когда какая-то фигня творится и надо немного народ от неё отвлечь — там высокое пересечение с протестным электоратом

    Подозреваю, что в этот раз отвлекают от Владикавказа и митингов в нём. И результатов этих митингов.

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