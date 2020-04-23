Справороссы пытаются выяснить у Минкомсвязи, готово ли ведомоство отменить блокировку Telegram.

Без положительной позиции министерства по данному вопросу у них вряд ли получится пронести в Госдуму законопроект о разблокировке мессенджера, что, по их словам, является конечной целью их обращения.

Позиция депутатов заключается в том, что де-факто Telegram в России работает, используется госведомствами и госчиновниками. При этом его декларативная блокировка — вредит престижу госвласти.