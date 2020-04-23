По сведениям Bloomberg компания Apple откажется от использования процессоров Intel и будет использовать в новых Mac процессоры A14 разрабатываемые самостоятельно. В 2021-м году планируется выход как минимум одной модели с новым процессором

Процессоры планируется создавать на архитектуре ARM, поэтому количество ядер в них используемых будет возрастать. Предполагается, что сначала новые процессоры будут использоваться в ноутбуках и лишь впоследствии в десктопных Mac Pro и iMac.