Редакция «Ведомостей» опубликовала на сайте колонку о том, что «Ведомости» теряют старый имидж из-за действий нового главреда. В частности:

И. о. главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров 22 апреля сообщил сотрудникам редакции, что вводит запрет на публикации данных любых опросов и упоминаний «Левада-центра» в материалах издания. Гендиректор «Левада-центра» Лев Гудков в разговоре с «Открытыми медиа» и «Эхом Москвы» подтвердил это. Комментировать свое решение изданиям и. о. главного редактора отказался, сославшись на то, что это «внутренняя редакционная деятельность». В «Ведомостях» никогда не существовало запрета на публикацию общественно важной информации — если журналисты издания могли ее подтвердить. Это часть неписаного договора с читателями, доказательство журналистской независимости. Существенное изменение редакционных правил не представляется исключительно внутренним делом издания, так как касается интересов читателей.

До этого Андрей Шмаров отредактировал новость о «Роснефти» и снял с сайта колонку, относящуюся к Игорю Сечину.

Редакция предлагает совету директоров рассмотреть кандидатуру на пост главреда Анфисы Ворониной, внесённой в список кандидатов в главреды редакцией издания.