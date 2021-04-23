Источники в Администрации президента, Mail.ru Group и «Яндексе» рассказали «Коммерсанту» про продвижение в жизнь идеи государственной поддержки игр, «популяризующих русскую культуру и историю».
В последнюю редакцию второго пакета мер поддержки IT-отрасли вошло предложение по созданию Фонда поддержки разработки игровых проектов (компьютерные, мобильные и онлайн-игры), популяризующих русскую культуру и историю. Предложения по созданию фонда к ноябрю должны представить Минцифры, Минкульт и Минфин. В Минцифры говорят, что меру предложили участники рынка, и рассматриваются разные модели финансирования.
«Госфинансирование — механизм снижения рисков частных инвесторов. Фонд он может поддерживать студии, финансируя разработку игр и стимулируя приток инвестиций», — уточняет источник «Ъ», знакомый с предложением.
Ещё 16 марта РБК рассказывал, что «в России появится фонд отечественного онлайн-контента», который будет поддерживать создание сериалов для интернет-кинотеатртов. Но до рассмотрения госструктурами пока дошла только поддержка игр.
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты от игрового рынка скептически отнеслись к геймерскому аналогу Фонда кино и в очередной раз напомнили властям, что из мер помощи предпочли бы устранение НДС на покупку рекламы на зарубежных площадках. Они также напомнили, что российские производители игр зарабатывают в основном на зарубежной аудитории, у которой местный патриотизм не будет востребован.
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В России игровая индустрия в основном это мобильный рынок и немного онлайн. А крупных игр для ПК или консолей в упор не вспомню за последние 5 — 8 лет да и в разработке из блокбастеров которые можно было бы хоть как то поддержать нет. По этому действительно убрать НДС для наших игроделов было бы большей поддержкой. В противном случае если будут поддерживать игры как это делает министерство культуры с фильмами то это деньги на ветер ибо аудитории такие проекты не собирают от слова совсем.
А в онлайн-играх нельзя популяризировать русскую культуру и историю? Взять хотя бы Enlisted.
Но есть и не онлайн, например, http://partisans-game.com/
Любим мы читать и писать, то для чего нет оснований. Между строк. С потолка. В рамках идеализированных представлений о дуревластии и роли СМИ. Зажавшись, закомплексовав перед WASP и BLM.
Админка заикнулась о играх популяризующих русскую культуру и историю. Ъ взял и написал жирными буквами о играх патриотической тематики. В Яндексе и Mail, якобы, напрограммят в пропагандистских целях, а затем игры провалятся за границей.
«Пропагандистских», — о как.
«Русская культура и история» лишь частично связана с патриотической тематикой. Пример. Карта СПб в зарубежных транспортных стратегиях — это русская история, или это пропагандистский патриотизм? Смысл карты в том, что СПб постоянно меняет транспортную доступность районов города. Мосты там разводятся. Надо учитывать. Это пропаганда ведь? Или нет?
Гаджи порассуждал, что можно сделать? Рассказал Коммерсу, что очевидны игры по мотивам, например, Великой Отечественной войны. Движки готовы. А его никто не услышал. Всё наоборот: «Скорее, полагают участники рынка, речь идет…», — кто полагает? Никто. Из десятерых собеседников-источников издания ни один не предположил никаких «пропагандистских». И почему провалятся? Игры упомянутого Mail и его партнёров большую часть выручки получают за пределами России. Это успех или Mail притворяется, а на самом деле крах, конечно?