Источники в Администрации президента, Mail.ru Group и «Яндексе» рассказали «Коммерсанту» про продвижение в жизнь идеи государственной поддержки игр, «популяризующих русскую культуру и историю».

В последнюю редакцию второго пакета мер поддержки IT-отрасли вошло предложение по созданию Фонда поддержки разработки игровых проектов (компьютерные, мобильные и онлайн-игры), популяризующих русскую культуру и историю. Предложения по созданию фонда к ноябрю должны представить Минцифры, Минкульт и Минфин. В Минцифры говорят, что меру предложили участники рынка, и рассматриваются разные модели финансирования. «Госфинансирование — механизм снижения рисков частных инвесторов. Фонд он может поддерживать студии, финансируя разработку игр и стимулируя приток инвестиций», — уточняет источник «Ъ», знакомый с предложением.

Ещё 16 марта РБК рассказывал, что «в России появится фонд отечественного онлайн-контента», который будет поддерживать создание сериалов для интернет-кинотеатртов. Но до рассмотрения госструктурами пока дошла только поддержка игр.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты от игрового рынка скептически отнеслись к геймерскому аналогу Фонда кино и в очередной раз напомнили властям, что из мер помощи предпочли бы устранение НДС на покупку рекламы на зарубежных площадках. Они также напомнили, что российские производители игр зарабатывают в основном на зарубежной аудитории, у которой местный патриотизм не будет востребован.