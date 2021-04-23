За неделю с 4 по 10 апреля пользователи «ВКонтакте» провели в мобильном приложении 11,08 млрд минут, а в TikTok — 13,93 млрд минут, говорится в отчёте App Annie. ВК, таким образом, уступил ТТ место лидера по времени в приложении, которое удерживал вплоть до этой недели. Сравняться по этому показателю соцсетям удалось уже в декабре.

При этом пользователей у ВК в полтора раза больше, чем у ТТ -- почти 50 млн и почти 30 млн недельной аудитории соответственно.

В среднем с 4 по 10 апреля этого года пользователи TikTok проводили в приложении около восьми часов в неделю (примерно десять часов на iOS и семь на Android). Аудитория «ВКонтакте» «сидела» в приложении около 3 часов и 46 минут (более 4,5 часов на iOS и около 3,5 часов на Android).

Эксперты РБК обратили внимание на то, что сравнение касается только мобильных приложений, но статистика времени в них удивления не вызывает: ТикТок -- это «телевизор», пользователи там не общаются и контента сами обычно не генерируют, зато и усилий для его просмотра им прилагать не приходится.