За неделю с 4 по 10 апреля пользователи «ВКонтакте» провели в мобильном приложении 11,08 млрд минут, а в TikTok — 13,93 млрд минут, говорится в отчёте App Annie. ВК, таким образом, уступил ТТ место лидера по времени в приложении, которое удерживал вплоть до этой недели. Сравняться по этому показателю соцсетям удалось уже в декабре.
При этом пользователей у ВК в полтора раза больше, чем у ТТ -- почти 50 млн и почти 30 млн недельной аудитории соответственно.
В среднем с 4 по 10 апреля этого года пользователи TikTok проводили в приложении около восьми часов в неделю (примерно десять часов на iOS и семь на Android). Аудитория «ВКонтакте» «сидела» в приложении около 3 часов и 46 минут (более 4,5 часов на iOS и около 3,5 часов на Android).
Эксперты РБК обратили внимание на то, что сравнение касается только мобильных приложений, но статистика времени в них удивления не вызывает: ТикТок -- это «телевизор», пользователи там не общаются и контента сами обычно не генерируют, зато и усилий для его просмотра им прилагать не приходится.
Представитель «ВКонтакте» заявил, что опережение TikTok по времени, проведенному пользователями внутри приложения, «невозможно» и компания «будет рада помочь AppAnnie с правильным подсчетом времени, чтобы не вводить пользователей в заблуждение». Cо ссылкой на Mediascope он указал, что суммарное время, проведенное пользователями на их площадке, в три раза больше, чем в TikTok. «В январе 2021 года все пользователи в среднем провели 1,1 млрд минут в день в мобильных приложениях „ВКонтакте“, а в TikTok за такой же период — 407 млн минут».
Представитель Mediascope не стал комментировать предоставленные данные, но сообщил, что в январе этого года среднее время просмотра в TikTok составляло 34 минуты в день, а во «ВКонтакте» — 33 минуты (на ПК и смартфонах, но без учета посещений через мобильный браузер).
Добавить Нет комментариев