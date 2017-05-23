«Вымпелком» станет фиксированным виртуальным оператором (FVNO, Fixed Virtual Network Operator). Для этого компания будет использовать сети, которые продала провайдеру «Зеленая точка», в Липецке. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя оператора Анну Айбашеву. По словам Айбашевой, если опыт будет удачным, то они распространят практику и на другие города. Представитель также отметила, что работать по схеме FVNO экономичнее, чем покупать компании и строить сети самостоятельно.