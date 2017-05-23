Юрист Василий Неделько подал иск на Mail.ru за удаление почтовых ящиков без предупреждения. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на информацию на сайте суда Москвы. Пользователь сайта просит признать некоторые пункты пользовательского соглашения компании недействительными. Издание пишет, Неделько считает, что ООО «Мэйл.ру» незаконно оставляет за собой право менять условия договора в одностороннем порядке.