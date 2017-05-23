Гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков через «ВКонтакте» рассказал, как оператор компенсирует абонентам отсутствие связи 19 мая:

Каждому клиенту, оказавшемуся в зоне аварии, мы предлагаем один из трёх варианта компенсации: 50 минут голосовой связи + 1 ГБ трафика

2 ГБ трафика

Бесплатный просмотр одного из новых фильмов на «МегаФон.ТВ» О деталях мы оповестим вас по СМС в течение недели.

19 мая «МегаФон» пережил аварию: связь не работала в некоторых крупных регионах, включая Московский, с полудня пятницы и до ночи. Одновременно с «Мегафоном» проблемы возникли у абонентов виртуальных операторов «Йота» и Wifire Mobile, которые работают на тех же сетях. Сбой произошёл из-за неполадок со специальным программным обеспечением компании HP.