Кибеспортивый холдинг ESForce, инвестором которого является USM Алишера Усманова, запустил созданную компанией ViSPA Media площадку для трансляций видеоигр Looch.tv. Об этом сообщают «Известия». Как отмечает издание, конкурентами новой платформы станут Twitch и YouTube с миллионами пользователей.

Looch TV — не только сайт, но и мобильное приложение. Юзер может выбрать «канал» (трансляцию какого-либо автора) или игру, а также создавать свои трансляции, вести чаты и комментировать ролики. Часть видео можно смотреть после проведения трансляций.

По информации компании SuperData, в 2016 году объем мирового киберспортивного рынка составил $892,8 млн, в России — $35,4 млн. В 2017 году общий объем рынка признанного вида спорта достигнет миллиарда долларов.

Осенью 2015 года ESforce Holding, которая называлась Virtus.pro, привлекла $100 млн от USM. В настоящее время компания признана одной из крупнейших кибеспортивных организаций мира и имеет свою команду по киберспорту VirtusPro, видео- и звукозаписывающую студию и издания об играх.