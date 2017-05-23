Роскомнадзор во второй раз обратился в Минкомсвязи и Миэкономразвития с просьбой отменить лицензии на изготовление экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительных машин, баз данных и фонограмм, сообщили «Известия». Сейчас законодательство не позволяет обходиться посреднику, который выпускает тираж, без лицензий, несмотря на то, что программы, видео или, например, аудио сегодня не обязательно распространяются на материальных носителях. По отчету Минкомсвязи за 2016 год, Роскомнадзор выдал 6 таких лицензий. Всего лицензий было выдано 367, часть из них больше не действует. Необходимость лицензирования мотивирована международными обязательствами Российской Федерации, прямой финансовой заинтересованности в распространении дешёвых лицензий (7,5 тысяч рублей) нет, однако само существование лицензий теоретически и при желании ведомств позволяет преследовать тех, кто документа не оформил и, например, не сдал в Роскомнадзор номера станков для тиражирования.

Лицензирование изготовления экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительных машин, баз данных и фонограмм на любых видах носителей сейчас ведёт вышеупомянутый Роскомнадзор. Предоставление лицензии стоит 7500 рублей, переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в других случаях, продление, выдача дубликата лицензии — 750 рублей. В памятке Роскомнадзор упоминает ряд смежных с перечисленными государственных услуг, стоимостью 6000 и 600 рублей.

Помощник министра Елена Лашкина рассказала «Известиям», что в Комиссии по административной реформе решили, что в настоящее время эти лицензии не могут быть отменены. «Его (этого вида лицензирования — прим. "Роем!") необходимость предусмотрена международными обязательствами Российской Федерации, связанными со вступлением во Всемирную торговую организацию», - добавила Лашкина.