Украинские сотовые операторы Vodafone и «Киевстар» больше не распространяют Яндекс.Музыку. Упоминания сервиса исчезают с операторских сайтов, ещё в недавнем прошлом — партнёров «Яндекса». «Музыку» в лицензионном каталоге «Яндекс» оплачивает с расчётом на воспроизведение в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине. В последней стране деятельность юридических лиц «Яндекса» запрещена 16 мая, по указу о санкциях против России. За использование контента в «Яндекс.Музыке» компания платит правообладателям ежегодные минимальные гарантийные платежи, а также отчисляет средства за каждое прослушивание музыкального трека. Ранее основатель «Яндекса» Аркадий Волож говорил, что это обходится компании в несколько миллионов долларов в год. В «Яндексе» вчера-сегодня отказались комментировать возможную приостановку украинских партнёрств и возможные потери и заявили, что «вопросы касаются коммерческой тайны и мы не в праве их комментировать». Похожие сложности могут испытывать и конкуренты из Mail.ru Group (MRG). Соцсети этого холдинга хорошо известны музыкальным контентом, в прошлом «пользовательским», но ещё летом прошлого года MRG пообещала крупнейшим лейблам платить за музыку, а лейблы перестали обвинять сети в «пиратстве». В этот момент музыка стала требовать расходов от MRG. По собственной статистике ВКонтакте, 16 мая соцсетью воспользовались 18 миллионов уникальных украинских посетителей, потенциальных или фактических слушателей музыки оплаченной из бюджета MRG. Соцсети MRG тоже запрещены на Украине 16 мая 2017 года. 22 мая холдинг тоже отказался по существу комментировать возможные потери или само их наличие.

Собеседники «Ведомостей» на музыкальном рынке летом 2016 года считали, что Mail.ru Group будет платить Universal, Warner и Sony за их каталог музыки минимальную гарантию — в сумме около $7 млн в год. Представитель Mail.ru Group переадресовал вопрос редакции «Роем!» к представителям конкретных соцсетей в собственности группы. Из них: PR-служба «ВКонтакте» традиционно проигнорировала связанный с музыкой вопрос редакции; а представитель «Одноклассников» предпочёл напомнить о доходах, а не расходах: «Мы не раскрываем условия наших договоренностей с правообладателями и уровень доходов разных сервисов ОК».

Ранее «дочка» МТС, украинский сотовый оператор Vodafone, распространила сообщение: «Работа услуги Vodafone Music, которая использовала музыкальные треки из каталога Yandex, временно приостановлена. В данный момент мы готовим новый музыкальный сервис с учетом изменений в законодательстве, и в скором времени представим его пользователям», передал Ain.ua. Яндекс.Музыка предоставляла музыкальную платформу оператору, но продавался он под операторским брендом. В России этот партнёрский сервис оператора и «Яндекса» продаётся, как «МТС.Музыка».

Конкурирующий украинский оператор, «Киевстар» (дочка Veon/VimpelCom, в РФ её сотовая сеть называется «Билайн») стёр упоминания Яндекс.Музыки с сайта для рядовых абонентов, на запрос редакции сотовый оператор не ответил. Корпоративный сайт «Киевстар», всё ещё содержит упоминание Яндекс.Музыки, продолжает работу и веб-страничка «Киевстара» в домене украинского Яндекса (абоненты «Киевстар» в Украине могли быстро оформить подписку на Яндекс.Музыку и оплачивать её прямо со счёта своего телефона). Однако по состоянию на вечер 23 мая 2017 года сайт для рядовых абонентов «Киевстара» предлагает только музыку конкурентов Яндекс.Музыки, например Zvooq или Deezer.

«Киевстар» и «Vodafone-Украина» заблокировали доступ пользователей ко всем российским сайтам, попавшим под санкции, например сайтам «Яндекса» и Mail.ru со ссылкой на пресс-службы операторов сообщал «Интерфакс-Украина» 18 мая.

В конце 2016 года число подписчиков Яндекс.Музыки и приложений на его основе превысило 250.000 человек, рассказывал «Ведомостям» руководитель «Музыки» Андрей Гевак. Распределения подписчиков между странами, собственным сервисом «Яндекса» и партнёрскими, Гевак не делал. Источник издания в звукозаписывающей компании утверждал, что в России у «Яндекса» 100.000 подписчиков (значит остальные где-то за пределами РФ), представитель «Яндекса», что «больше» 100 тысяч. Президент МТС Андрей Дубовсков по итогам 3 кваратал прошлого года сообщил, что совместный проект с «Яндексом» собрал 100,000 подписчиков.

Социальные сети Mail.ru Group до 2016—2017 годов не занимались открытой монетизацией своей музыкальных разделов и существенную статистику о них не распространяли. Если «Яндекс» провёл первые пилотные проекты с легальной «Музыкой» ещё в апреле 2006 года, соцсети Mail.ru Group лишь начинают эксперименты. Тем не менее, только у музыкального плеера BOOM для социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» (формально его поддерживает United Music Agency, ближайший партнёр MRG по музыкальному проекту) лишь на Android было до 5 миллионов установок. Собственники распространяют BOOM не только в России. Плеер доступен, в частности, и украинцам.