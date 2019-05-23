Яндекс подтвердил большие изменения в руководстве группы компаний, утечка о запланированных переменах в управлении появилась ранее 22 мая.

Тигран Худавердян (теперь экс-глава «Такси») стал управляющим директором группы компаний Яндекса, однако, как объяснила пресс-служба: «Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний на посту генерального директора». Гендиректором объединённой компании Яндекс.Такси (MLU, «Такси» + активы Uber в РФ и соседних странах) станет Даниил Шулейко.

Директор по технологиям Михаил Парахин проработает до августа 2019 и вернётся в США, имя приемника Парахина Яндекс не назвал. Собеседник Roem.ru ранее допускал, что CTO мог бы стать глава Яндекс.Технологий Андрей Стыскин, однако из истории Яндекса известно, что замещение должности CTO необязательно, это кресло может пустовать.

Елена Бунина останется генеральным директором Яндекса в России и HR-директором. Грег Абовский продолжит работу в должности операционного и финансового директора, а также продолжит отвечать за ряд текущих бизнес-направлений и новых экспериментальных бизнесов. […] Михаил Парахин, директор по технологиям компании «Яндекс» и руководитель поискового портала, возвращается СШA вместе с семьёй после пяти лет работы в компании. Он будет работать в Яндексе до августа 2019 года. После отъезда он продолжит помогать компании на уровне совета директоров.

В декабре 2017 Яндекс разделил руководство бизнесом на троих директоров: Елена Бунина, Михаил Парахин, Грег Абовский — каждый в прямом подчинении Аркадия Воложа; Тигран Худавердян так же подчинялся Воложу напрямую, но как глава отдельной бизнес-единицы Яндекс.Такси. Теперь единственным подчинённым Воложа остаётся Худавердян, которому переподчинены Бунина и Абовский.

P. S. Весной 2019 года Россию и Яндекс покинул ещё один знаковый специалист — архитектор IE и разработчик стандарта CSS Алекс Могилевский. Могилевский, отдавший почти 25 лет Microsoft и полтора года Яндексу, предпочёл продолжить карьеру в Швейцарии и Google.