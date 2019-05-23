На Facebook Marketing Summit были показаны слайды, на одном из которых засветился рекламный формат для WhatsApp, заметили в Content Review. Запланирована интеграция рекламы в WhatsApp Stories по аналогии с Instagram Stories. Сегодня в Instagram можно приобрести размещение в ленте «историй» пользователей. Запуск рекламы в WhatsApp, судя по подписи к слайду, намечен на 2020 год.

Обезличенные данные о пользователях WhatsApp ушли в распоряжение владельцев мессенджера, соцсети Facebook, ещё в 2016-м. Год назад биржа с воодушевлением приветствовала уход из Facebook Inc. основателя WhatsApp Яна Кума, он любил позиционировать себя в роли защитника приватности, а не человека, который сделает из WhatsApp генератор выручки. По оценке Barclays Capital 2017 года, в перспективе к 2020 году, реклама в Messenger и WhatsApp могла бы приносить Facebook дополнительные $11 млрд выручки.